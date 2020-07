Pojezdy těžkou zemědělskou technikou v deštivém roce znatelně snižují výnosy z polí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | United Soybean Board / Flickr.com Negativní vliv pojezdů zemědělské techniky během sklizně za deštivého roku přesáhl svým efektem běžné očekávatelné ztráty. Negativní efekt pojezdů se navíc přenesl do dalších let.

Zemědělská technika výrazně přispívá ke zvýšení výnosu z pěstování hospodářských plodin a zefektivnění celého procesu produkce pěstovaných potravin. Alespoň tak se to ještě donedávna zdálo. Jenže dlouhodobý vliv působení zemědělské techniky na půdu během pojezdů, manipulace a jednotlivých prací může mít na produkci i dočista opačný efekt. Píše o tom Phys.org

Dokládá to aktuální studie Severodakotské státní univerzity, respektive týmů badatelů věnujících se půdní ekologii. Ti upozornili na to, že negativní vliv pojezdů zemědělské techniky během sklizně za deštivého roku 2019 přesáhl svým efektem běžné očekávatelné ztráty a stal se jednou ze zásadních příčin ekonomického propadu hospodářů. Negativní efekt pojezdů se navíc přenesl do dalších let. Studie jako taková se soustředí na oblast středozápadu USA, ale její výstup má platnost pro další zemědělské plochy obhospodařované po celém světě. Prakticky všude tam, kde vydatně zapršelo a jezdila přitom zemědělská technika.

Velká kola, velké ztráty

Takže? Pole s kukuřicí a sójou vyžadují péči zemědělců, ale rok 2019 jim k tomu nedopřál příhodných podmínek. Deštivé jaro zpozdilo setí, a tím i dobu sklizně. Ta se odsunula do zimních měsíců, které ale rovněž byly nad očekávání srážkově vydatné. Zemědělci byli postaveni před nelehkou volbu: sklízet za neoptimálních podmínek, anebo čekat, jestli se počasí někdy umoudří. Vesměs zvolili první variantu. Tím došlo sklízecí a manipulační technikou ke zhutnění povrchu půdy na polích, rozježdění a rozbrázdění jejich povrchu. Dobře patrné je to i z leteckých snímků.

Přímé narušení/zhutnění půd se dotklo nejméně 10 % rozlohy obdělávaných ploch se sójou a kukuřicí a vedlo k nižší sklizni. Vzniklá škoda na produkční kvalitě půdy se přenesla i do následujících let, byť menší měrou. Přesněji, ekonomické ztráty z prvního roku odhadli badatelé na 587 milionů dolarů (odpovídající desetiprocentnímu pojezdu), ale následky mohou nabobtnat do roku 2021 až na 1,76 miliardy dolarů (pokud bude dalšími pojezdy vedle dřívějších pojezdů nakonec zhutněno až 30 % obdělávané půdy). Závěrem studie badatelů je, že zhutnění zemědělské půdy pojezdem těžké „vysokokolové“ techniky může znamenat snížení výnosu o 21 % v horizontu dvou následujících let.

Výsledek studie může mít značný dopad na schvalování dalších opatření týkajících se produkce a podpory udržitelného zemědělství. Protože může vést k požadavku na omezení provozu zemědělské techniky na obdělávaných půdách obzvlášť v obdobích sucha nebo deště. Tehdy totiž intenzifikace zemědělského provozu výnosu nepomáhá, ale škodí.

