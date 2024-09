FranceInfo: Uživatelé letní sjezdovky u Madridu pocit viny nemají

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Madridu se dá lyžovat i uprostřed léta. Stačí dojet do obchodního centra v obci Arroyomolinos, které se nachází asi 30 minut cesty autem z centra španělské metropole. V jedné z budov se nachází sjezdovka, která měří 250 metrů. Funguje, ačkoliv venku je 36 stupňů, píše server francouzské stanice FranceInfo.Vlek, sníh a teploty kolem tří stupňů pod nulou. To vše je v hangáru na jihu u Madridu. Místo se nazývá SnoZone a v okolí jsou i restaurace či kino. Mezi návštěvníky je i Javier, kterému je zhruba 40 let. Sjezdovku přijel vyzkoušet se svými přáteli a míní, že je to dobrá příležitost pro ukojení své vášně. "Lyžujeme rádi a s horkem venku je to způsob, jak strávit trochu času v chladu. A využijeme toho ke sportování, což je dobře," řekl francouzské stanici.

Nabíledni je však otázka emisí a a dopadu na životní prostředí takového zařízení. Správce sjezdovky nechal nainstalovat na střechu solární panely a na svých stránkách SnoZone tvrdí, že má uzavřenou dohodu s nevládní organizací, která sází stromy, aby kompenzovalo vypuštěné emise CO2.

Sedmadvacetiletý Jésus tvrdí, že mu na životním prostředí záleží, lyžování v létě ho však moc netrápí. "Nemyslím si, že by mělo nějaký dopad sem jít (lyžovat) párkrát v létě," říká. "Každý týden vyrážím do hor a vracím se s pytlem naplněným plasty odhozenými u turistických stezek. Chodit sem mi nečiní žádné problémy," uvedl.

Dvaatřicetiletý Juan Carlos si sice otázky klade, ale mezi cestou do zahraničí, kde není jistota sněhu, a návštěvou sjezdovky u Madridu je snadná volba. "Je to jediný způsob, jak si udržet (lyžařskou) formu v létě. Před tím tu byly ledovce, ty se ale rozpouští. Situace už není taková jako před deseti lety, když (ledovce) byly otevřené celý srpen s kvalitním sněhem," uvádí.

Podle provozovatele zařízení každoročně navštěvuje na 200 000 lidí. Pro jedny je oázou chladu v oblasti, kde mnoho týdnů je přes den 30 stupňů. Jiní v něm vidí ekologickou katastrofu. Je však jasné, že tato sjezdovka nenechává nikoho chladným.

