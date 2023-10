Francie by letos mohla být znovu největším producentem vína na světě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | PHB.cz (Richard Semik) / Shutterstock Nedopomohla by jí k tomu ale dobrá sklizeň doma, jako spíš špatná úroda v Itálii.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Francie by letos podle odhadů mohla být znovu největším producentem vína na světě, a předstihnout tak Itálii. Nedopomohla by jí k tomu ale dobrá sklizeň doma, jako spíš špatná úroda v Itálii. Podle agentury AFP to vyplývá ze statistik francouzského ministerstva zemědělství zpracovaných na základě odhadů k 1. říjnu.

Francouzská produkce vína "by měla (letos) dosáhnout 46 milionů hektolitrů, což je úroveň srovnatelná s rokem 2022 a o tři procenta vyšší než průměr let 2018 až 2022", uvedli statistici z francouzského ministerstva.

Italská produkce by měla klesnout na přibližně 43 milionů hektolitrů oproti 50 milionům v předchozím roce, uvedla 2. října hlavní italská zemědělská organizace Coldiretti.

"Je to významná událost, protože je symbolická. Ale je to čistě cyklická záležitost," řekl agentuře AFP odborník na ekonomiku vína z univerzity v Bordeaux Jean-Marie Cardebat.

Podle údajů Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) byla největším producentem vína od roku 2007 s výjimkou let 2011 a 2014 stále Itálie. Letos ale italské vinice obzvláště silně zasáhly plísně.

Ve Francii je podle ministerstva "situace na různých vinicích smíšená". V Bordeaux a na jihozápadě země "došlo ke snížení produkce v důsledku plísně révové a vlny veder a v Languedoc-Roussillonu v důsledku sucha". Jinde je situace podle něj příznivá, zejména v regionu Charente na západě země.

reklama