Francie oznámila, že zakáže vyhřívání zahrádek u kaváren

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Pedro Szekely / Flickr.com Podle Pompiliové bylo chybou, že až dosud obchody běžně během léta "ochlazovaly ulice" tím, že nechávaly otevřené dveře kvůli tomu, aby je zákazníci nemuseli otevírat. "Stejně tak by neměly být v zimě vyhřívány zahrádky, aby bylo lidem teplo, když popíjejí kafe," dodala ministryně

Francouzská vláda oznámila přijetí nových ekologických opatření. Je mezi nimi například zákaz vyhřívání zahrádek u kaváren a barů, uvedla dnes britská BBC. Využívání venkovních teplometů nebo klimatizace kritizovala zejména nová ministryně životního prostředí Barbara Pompiliová. Jak nicméně dodala, opatření začne platit až po letošní zimě, protože je potřeba dát restauracím čas, aby se vzpamatovaly z koronavirové krize, která je tvrdě zasáhla.

Všechny vyhřívané nebo klimatizované budovy, které jsou otevřené pro veřejnost, budou muset mít rovněž zavřené dveře, aby se předešlo plýtvání energií. Podle Pompiliové bylo rovněž chybou, že až dosud obchody běžně během léta "ochlazovaly ulice" tím, že nechávaly otevřené dveře jen kvůli tomu, aby je zákazníci nemuseli otevírat. "Stejně tak by neměly být v zimě vyhřívány zahrádky, aby bylo lidem teplo, když popíjejí kafe," dodala ministryně.

Vyhřívané zahrádky má přitom údajně více než 75 procent všech restaurací a kaváren v oblasti Paříže. Několik francouzských měst již tuto praxi zakázalo, nicméně starostka metropole Anne Hidalgová to prozatím odmítala s tím, že by to byla pro podniky ve městě velká rána.

Jak uvedla agentura Reuters, majitelům restaurací přidělala nová opatření "další vrásky". "To načasování je velmi špatné, uprostřed koronavirové krize, 80 procent našeho obratu dnes pochází právě ze zahrádek," uvedl majitel jednoho z pařížských podniků. Někteří ze zákazníků ale obavy nemají. "Když se objevily teplomety, byl to pokrok, ale po pravdě, nepotřebujeme je. Můžeme si obléct kabát nebo svetr," nechala se slyšet 77letá Marie-Laure Bonnotová.

