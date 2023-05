Francie ročně vyčlení půl miliardy eur na daňové úlevy pro tzv. zelené investice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Francie ročně vyčlení půl miliardy eur (11,8 miliardy Kč) na daňové úlevy pro investice šetrné k životnímu prostředí, uvedl ministr financí Bruno Le Maire. Opatření je součástí představeného zákona, který usiluje o ekologičtější průmysl a který chce také konkurovat subvencím americké vlády, uvedla agentura AFP. Prezident Emmanuel Macron se po prosazení bolestivé důchodové reformy sérií akcí naakumulovaných v několika dnech snaží zvýšit atraktivitu Francie a obnovit její průmysl.

Francie je tak první zemí Evropské unie, která v posledních měsících využila uvolnění evropských pravidel pro státní podporu. Le Mairovo ministerstvo uvedlo, že daňová úleva, která bude v souladu s novými pravidly EU dočasně k dispozici do roku 2025 s možností prodloužení do roku 2029, by měla do roku 2030 přinést soukromé investice v celkové výši 23 miliard eur a do dvou let přímo vytvořit 200 továren a 80.000 pracovních míst. "Chceme nyní urychlit využití (...) změny klimatu jako páky pro dekarbonizaci a reinvestice ve Francii," řekl Le Maire.

Cílem daňové úlevy je podnítit investice do projektů šetrných k životnímu prostředí a oživit francouzský průmyslový sektor po půl století trvající deindustrializaci. Le Maire a ministr průmyslu Roland Lescure představili daňové úlevy, zkrácení povolovacích lhůt nebo průmyslové areály na klíč.

Aby se podpořilo zakládání nových průmyslových areálů, hodlá návrh zákona zkrátit povolovací řízení maximálně na devět měsíců z dosavadních sedmnácti. Kvůli nedostatku pozemků stát vyčlení miliardu eur na vyčištění opuštěných pozemků s cílem připravit 50 lokalit. Daňová úleva pokryje 25 až 40 procent kapitálových výdajů společností z jejich investic do větrných a solárních zařízení, tepelných čerpadel a baterií.

Ministerstvo financí také vytvoří novou třídu nezdaněných spořicích účtů, které budou moct prostřednictvím svých bank využívat lidé mladší 18 let. Úřad očekává, že díky těmto účtům bude možné získat pět miliard eur, které se použijí na financování ekologických průmyslových projektů.

Nově oznámené daňové úlevy pro zelené investice mají konkurovat americkému zákonu o snižování inflace (IRA), což je masivní americký systém veřejných investic a dotací, který má prosadit přechod k takzvanému zelenému průmyslu. Ten přitáhl zájem podniků z celého světa a dostává evropské firmy pod stále větší tlak. "Nemáme žádný důvod být v rozpacích ze srovnání se Spojenými státy," řekl dnes Le Maire a dodal, že různá evropská a stávající francouzská pomoc je podobného rozsahu.

Macron v pondělí hostil na zámku ve Versailles u Paříže přes 200 zahraničních byznysmenů a manažerů, které chtěl nalákat na investice ve Francii. Prezident na investorské konferenci oznámil zahraniční investice zhruba za 13 miliard eur (306 miliard Kč). Dvě velké zahraniční investice ohlásil už minulý týden na návštěvě Dunkerku, obě byly v oblasti výroby baterií. Tchajwanská společnost ProLogium tam investuje 5,2 miliardy eur do továrny na výrobu autobaterií, zatímco čínský podnik XTC vloží spolu s francouzskou společností Orano 1,5 miliardy eur do místní výroby katodových materiálů pro lithiové baterie. První projekt má přinést 3000 a druhý 1700 pracovních míst.

