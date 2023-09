Frýdek-Místek nechá obnovit tůně v korytu Bílého potoka ve Frýdeckém lese

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Magistrát ve Frýdku-Místku nechá obnovit tůně v korytu Bílého potoka ve Frýdeckém lese. Místo chce zkultivovat, a vytvořit tak mokřadní biotop pro živočichy a rostliny. U tůní má navíc vzniknout i odpočinkové místo pro turisty. Práce vyjdou na 1,4 milionu korun. Úpravy začnou v říjnu a potrvají do konce letošního roku. ČTK to řekla mluvčí města Jana Musálková Jeckelová.

"Drobné rybníčky na horním toku Bílého potoka ve Frýdeckém lese se dočkají obnovy. Město nechá opravit čtyři nádrže, tři z nich jsou přitom ve špatném technickém stavu a budou obnoveny kompletně. Obnova nemine také studánku," uvedla mluvčí.

U jedné z tůní projekt počítá s prohloubením dna a odtěžením z něj sedimentů. "Necháme opravit a zpevnit hráz a odstranit přelivy z provizorně a svépomocí zabudovaných trubek. Vypouštěcí zařízení bude dvojité s lávkou s kamenným bezpečnostním přelivem," uvedl Jakub Vicher z odboru životního prostředí a zemědělství.

Větší zásah je v plánu u hrází dalších tří rybníčků, které jsou ve špatném stavu a nahradí je dřevěné stupně z jedlových nebo modřínových kůlů. Na rozdíl od první tůně nemají a nebudou mít trvalou vodní hladinu, ale vznikne zde mokřad. U tří nádrží bude zároveň zvolen různorodý postup úpravy, čímž vznikne více biotopů na jednom místě, a v důsledku toho větší rozmanitost rostlin a živočichů.

První zmínky o vzniku tůněk jsou z roku 1949. Vybudovali je místní rybáři, a to pomocí důmyslného použití jednoduchých vzdouvacích a akumulačních zařízení. Až do 90. let minulého století nádrže sloužily k odchovu pstružího plůdku. Pak je rybáři opustili a rybníčky postupně chátraly.

Z obratlovců se v obnoveném biotopu bude dařit zejména obojživelníkům a plazům, jako jsou žáby, čolci, užovky, ale také různým druhům ptáků a malým savcům. Výrazně to podpoří výskyt bezobratlých druhů klešťanek, znakoplavek, bruslařek, vírníků, jepic, okružáků, splešťulí, jehlanek a na ně vázaných druhů vážek. V rámci projektu pracovníci odstraní skládky biologického odpadu v okolí a zajistí likvidaci porostů nepůvodní křídlatky.

