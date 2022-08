Gazprom: Dodávky ruského plynu Nord Streamem 1 do EU se kvůli údržbě zastaví

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Dodávky ruského plynu hlavním plynovodem Nord Stream 1 do Německa se kvůli údržbě opět zastaví, a to od 31. srpna do 2. září. Oznámila to ruská plynárenská společnost Gazprom, nad kterou má kontrolu Kreml. Po dokončení prací, pokud nenastanou žádné technické problémy, bude přeprava plynu obnovena na současnou sníženou úroveň 33 milionů metrů krychlových denně, dodal Gazprom.

Ruský podnik sdělil, že s ním na "rutinní údržbě" kompresorové stanice Portovaja, která je součástí plynovodu Nord Stream 1 a která se nachází poblíž finských hranic, bude spolupracovat německá firma Siemens Energy. Plynovod Nord Stream 1 v současnosti pracuje pouze na 20 procent své kapacity.

Nord Stream 1 přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie. Německé ministerstvo hospodářství agentuře AP sdělilo, že informaci o plánovaném přerušení provozu plynovodu zaznamenalo.

"Situaci monitorujeme," uvedlo německé ministerstvo. "Dodávky prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1 jsou nyní beze změny na 20 procentech," dodalo.

Situace kolem dodávek ruského plynu se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. Gazprom omezování dodávek plynu zdůvodňuje technickým problémy, mimo jiné chybějící turbínou ve stanici Portovaja. Evropská unie ale tvrdí, že technické problémy jsou pouhou záminkou a že Moskva používá plyn jako zbraň k prosazení svých zájmů.

V reakci na opětovné uzavření Nord Streamu 1 v sobotu cena plynu pro evropský trh opět pokořila dosavadní rekord. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v září se ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku zvýšila téměř o sedm procent nad 257 eur (6333 Kč) za megawatthodinu.

"Oznámení Gazpromu z pátečního večera zřejmě bude podporovat ceny plynu také v pondělí, kdy se obchodování obnoví," uvedl podle agentury Bloomberg analytik plynárenského sektoru Tom Marzec-Manser ze společnosti ICIS. "Budou panovat obavy, že plynovod neobnoví provoz včas, nebo vůbec," upozornil. Podobné obavy panovaly také při červencové údržbě plynovodu Nord Stream 1, která nakonec trvala plánovaných deset dnů.

