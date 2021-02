Globální led ubývá rekordně rychle

Milan R 18.2.2021 16:10

Ty jednotky jim tam nesedí. 28tun ledu melo byt asi v tisících či milionech? Pokud uvazuju správně, tak 28tun = cca 28 metru krychlových. To je 28 vysoký sloupec o hrane 1x1 metr. To by na Británii tedy nestačilo...

Odpovědět