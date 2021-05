Dvě třetiny lidí podporují výsluhy pracovníkům dotčeným útlumem uhlí, ukázal průzkum Greenpeace

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | MAKY.OREL / MAKY.OREL / Wikimedia Commons Organizace připomněly, že nyní mohou dostat výsluhové příspěvky jen zaměstnanci odcházejí kvůli útlumu ze společností OKD, Sokolovská uhelná a z končícího velkolomu Československé armády na Mostecku. Kritizují, že na těžební firmy Vršanská uhelná či Severočeské doly se aktuální vládní nařízení nevztahuje. Chtějí, aby výsluhy dostali i zaměstnanci uhelných elektráren a tepláren.

Dvě třetiny lidí podporují výsluhy pro zaměstnance dolů a uhelných elektráren, kteří by přišli o práci v důsledku útlumu využívání uhlí. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar, který zadala ekologická organizace Greenpeace. Výsledky Greenpeace představila na tiskové konferenci, které se zúčastnili i zástupci Hnutí Duha, Centra pro dopravu a energetiku a Českého odborového svazu energetiků (ČESO). Účastníci vyzvali vládu k plošnému vyplacení výsluh horníkům a energetikům dotčeným budoucím koncem využívání uhlí.

Podle průzkumu výsluhy podporuje 65 procent respondentů, 18 procent je proti. Organizace připomněly, že nyní mohou dostat výsluhové příspěvky jen zaměstnanci odcházejí kvůli útlumu ze společností OKD, Sokolovská uhelná a z končícího velkolomu Československé armády na Mostecku. Kritizují, že na těžební firmy Vršanská uhelná či Severočeské doly se aktuální vládní nařízení nevztahuje. Chtějí, aby výsluhy dostali i zaměstnanci uhelných elektráren a tepláren.

Michaela Ledererová z Greenpeace uvedla, že respondenti, včetně obyvatel uhelných krajů, měli minimální povědomí o pojmu spravedlivá transformace. "Pouze tři procenta dotázaných v průzkumu uvedla, že vědí přesně, co spravedlivá transformace je. Naopak až 85 procent dotázaných o pojmu neslyšelo, nebo vůbec nevědí, co si pod tím představit," podotkla. Z evropského Fondu spravedlivé transformace (Just Transition Fund) by mělo jít do tří uhelných regionů, Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého, 41 miliard korun na zmírnění dopadů útlumu těžby.

Ředitelka Hnutí Duha Anna Kárníková podotkla, že organizace dopisem vyzvaly ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO), ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) a hejtmany dotčených krajů, aby téma lépe komunikovali a motivovali lidi k zapojení do příslušných projektů. Kárníková také žádá "jasný plán" sociálně spravedlivého přechodu v dotčených regionech.

K požadavku příspěvku pro zaměstnance v hornictví a energetice se připojil Český odborový svaz energetiků. Jeho předsedkyně Marta Ctiborová uvedla, že svaz s plánem na rychlý odklon od uhlí nesouhlasí, bude však muset vyhovět budoucímu finálnímu politickému rozhodnutí. Podle ní ale chybí informace o tom, jak to bude v sociální oblasti. Dodala, že podle propočtů svazu by se útlum přímo dotkl 10 000 až 15 000 horníků a energetiků.

Uhelná komise loni v prosinci doporučila vládě ukončit využívání uhlí v Česku do roku 2038. Ministry termín rozděluje. Materiál Uhelné komise tak byl počátkem února stažený z jednání vlády, aby ho mohla připomínkovat ministerstva a vybrané instituce. Stejně jako komise volily mezi lety 2033, 2038 a 2043. Proti scénáři doporučeném komisí jsou také ekologické organizace. Odklon od uhlí by podle nich měl nastat nejpozději do roku 2033.

Průzkumu Greenpeace se v březnu zúčastnilo zhruba 500 lidí.

