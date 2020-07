Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | krkonose.eu Rybníčky se nacházejí u naučné stezky Rybárna, která vede od lanovky na Čertovu horu do Annenského údolí.

Krkonošský Harrachov má nový turistický cíl, který vznikl díky obnově částečně zaniklých tří rybníčků v Anenském údolí. Původně je založil hrabě Harrach v roce 1873 k chovu pstruhů, s obnovou chovu zatím město nepočítá. Nově budou rybníčky sloužit k zadržování vody v krajině. Revitalizace stála 1,6 milionu korun, řekla při slavnostním otevření rybníčků mluvčí radnice Hana Veselá. Městu se na ni podařilo získat dotaci 1,45 milionu korun od ministerstva životního prostředí z programu Zadržování vody v krajině.

Obnova rybníčků začala loni v létě a trvala zhruba rok. Nacházejí se u naučné stezky Rybárna, která je v Harrachově šest let. "Vede od lanovky na Čertovu horu až sem, takže turisté i místní mají nové místo, kam přijít," uvedla Veselá.

Rybníčky založil hrabě Harrach v roce 1873 k chovu pstruhů. Zároveň s nimi byl v Harrachově zaveden i post rybáře, a to až do roku 1933, kdy chovná rybárna na Novém Světě vyhořela. "Ročně se z novosvětské rybárny vypouštělo 100 000 až 170 000 pstruhů a 10 000 až 20 000 lipanů," uvedl místní historik Stanislav Slavík. Území rybníčků poté postupně chátralo, podle Slavíka před nějakými 40 lety zde byla jen paseka. Dnes jsou tam vzrostlé stromy, řada z nich má ale uschlé větve. I proto místní revírník Pavel Čermák obnovu rybníčků vítá, stromy by se díky dostatku vody měly podle něj stát odolnější vůči škůdcům. "Každý projekt, který dokáže zadržet vodu v krajině, je dobrý," dodal.

Součástí revitalizace bylo napojení rybníčků na nový zdroj vody, původně byly napájené vodou z náhonu od Bílé vody. "To už dnes kvůli výstavbě v Anenském údolí není možné," uvedla Veselá. Využil se proto podle ní přírodní pramen, který v Anenském údolí vyvěrá.

