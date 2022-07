Hašení u Hřenska komplikuje počasí, prší málo a nemohou vzlétnout letadla

Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Hasiči, kteří bojují s požárem v národním parku České Švýcarsko, chtějí během víkendu zmenšit plochu zasaženou ohněm. Počasí jim ale příliš nepomáhá. V okolí Hřenska prší méně, než by bylo třeba. Kvůli nízké oblačnosti přesto nemohou vzlétnout letadla, z výšky tak s požárem bojují pouze vrtulníky. V národním parku hoří sedmý den, požár zasáhl 1060 hektarů parku, část je těžko přístupná. Výrazně se zvýšil počet zasahujících hasičů, na místě dnes podle aktuálních údajů zasahuje 755 hasičů z celé republiky, 420 z nich jsou hasiči dobrovolní.

Švédské letouny Air Tractor, z nichž každý pojme až 3000 litrů vody, zůstávají kvůli nízké oblačnosti na letišti ve Vodochodech. Nelétají ani Antonovy. Ve vzduchu je osm vrtulníků, jeden řídící, sedm v zásahu. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ocenil jako velmi účinné slovenské vrtulníky, které čerpají vodu do vaků z připravených bazénů, což je rychlejší. Stát uvažuje o o možném pořízení jednoho letadla na hašení lesních požárů. Rakušan se ale domnívá, že ještě smysluplnější byly sdružené a promyšlené evropské nákupy. Česko by si mohlo nákupy dělit například se Slovenskem.

"Postupně jsou jednotky shromažďovány tak, aby ten požár ze všech stran byl eliminován na menší plochu," řekl dnes novinářům Rakušan, který se byl na místě podívat. Podotkl, že situace je dnes lepší než před dvěma dny a nevznikají další ohniska požáru.

Přestože v Česku v noci na dnešek silně pršelo, Hřensku a okolí se vydatné deště vyhnuly. Více vody nemá spadnout ani v dalších hodinách. Podle předpovědi by to do nedělního rána nemělo být více než deset milimetrů, spíše méně. Část Ústeckého kraje včetně Českého Švýcarska je naopak nadále jediným územím ČR, kde zůstává až od odvolání v platnosti výstraha před vznikem požárů. Ve zbytku země ji meteorologové dopoledne zrušili.

Ředitel správy národního parku Pavel Benda ČTK řekl, že i když déšť moc nepomohl, tak se aspoň ochladilo. Zasahující jednotky tak pracují v příznivějších podmínkách a ne ve vedru a žáru, který sálá z požářiště. Kritická je podle Bendy vždycky noc. Plameny se objevily i dnes, ale byla to místa vzdálená od obydlených oblastí. Ve srovnání s minulými dny byla tak noc relativně klidná.

Rakušan novinářům řekl, že náklady na likvidaci požáru dosáhnou stovek milionů korun. Stát uvolní v první fázi 100 milionů korun na obnovu národního parku. Zásah hasičů se bude hradit z rezervy státního rozpočtu, která činí sedm miliard korun. Větší škody na hasičské technice zatím nevznikly, hasiči evidují například jen drobná poškození vozů. O kompenzacích škod podnikatelům se zatím debata podle Rakušana nevedla, na řadu má přijít až v dalších týdnech.

Požár odradil některé turisty od návštěvy regionu, jiné ale láká. Podle Bendy není dobrý nápad snažit se dostat do zasažených míst a k ohni co nejblíže. Ode dneška platí zákaz vstupu do lesa na vybraném území národního parku, který vydal děčínský magistrát. Zákaz se týká vstupu do lesů na území obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Výjimku mají správci parku, myslivci či hasiči, policisté a zdravotníci.

reklama