Hasiči likvidují více hnízd hmyzu. Vosy ale přemnožené nejsou, tvrdí odborníci

Počet vos reaguje na klimatické podmínky. Pokud je mírná zima a sucho a teplo na jaře, bývá více vosích dělnic v pozdním létě.

Hasiči letos v červenci zlikvidovali o několik stovek více hnízd obtížného hmyzu, tedy i vos a sršní, než v loňském prvním prázdninovém měsíci. Nárůst objednávek na likvidaci vosích hnízd eviduje také firma na hubení hmyzu, odborníci se ale shodují v tom, že přemnožené vosy letos nejsou, pouze létají více při teplém a suchém počasí. Vyplývá to z odpovědí odborníků a ochránců přírody, které ČTK oslovila."Oproti loňské sezoně sice pociťujeme nárůst objednávek na likvidaci vosích hnízd, ale je to dáno spíše počasím, respektive počtem teplých letních dní," řekl Marek Götzl z firmy na hubení hmyzu a škůdců Adera. S tím souhlasí také Jan Růžička z katedry ekologie Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. "Pokud je v létě teplo a sucho, vos, vosíků a sršní je každoročně všude hodně. Nemám pocit, že by se jejich početnost nějak drasticky lišila od jiných let," uvedl Růžička.

Také ochránci přírody tvrdí, že počet vos reaguje na klimatické podmínky. Pokud je mírná zima a sucho a teplo na jaře, bývá více vosích dělnic v pozdním létě, uvedl Karel Chobot z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. "Letošní rok nepředpokládáme nijak výjimečný z hlediska početnosti vos, vzhledem k několika velkým výkyvům v teplotách bychom očekávali spíše nižší početnosti," doplnil Chobot.

Právě vyššími teplotami, které byly v červenci na některých místech v Česku tropické a vystoupaly až na 35 stupňů Celsia, si odborníci vysvětlují více hasičských zásahů. Zatímco loni v červenci likvidovali hasiči 946 hnízd obtížného hmyzu, letos za stejné období to bylo téměř 2500. Informaci ČTK poskytla mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Klára Ochmanová. Zásahy jsou podle hasičů stále stejné, hmyz oproti předchozím letům není nebezpečnější ani agresivnější.

Hasiči i odborné firmy likvidují pouze taková hnízda, která jsou v blízkosti obydlí a ohrožují zdraví lidí. "Hnízda jsou nejčastěji na půdách, pod střešními taškami, na trámech, v otvorech a v rozích fasády, v dutých zábradlích, pod podlahou teras, v kůlnách a zahradních domcích," řekl Götzl a doplnil, že ani v jejich firmě nepozorují rozdíly v chování či hnízdění vos. Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského vysvětlil, že vosy hnízdí v blízkosti potravy. "I vosy potřebují bílkoviny, loví hmyz a ledacos najdou i v kompostu a v popelnicích," uvedl.

Odborníci zároveň upozorňují na to, že vosy mají důležité funkce v ekosystému. "Jsou všežravé, jako dravci loví řadu jiných druhů hmyzu, živí se nektarem, a jsou tak i významnými opylovači," řekl Chobot.

Nejčastěji zasahovali hasiči při likvidaci obtížného hmyzu v Plzeňském kraji, k 25. červenci evidovali 465 zásahů. Naopak nejméně zasahovali v Libereckém kraji, a to desetkrát. Za loňský rok měli hasiči 5535 výjezdů k likvidaci obtížného hmyzu, letos k 25. červenci to bylo 4020.

