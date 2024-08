Záchranáři: Lidé alergičtí na bodnutí hmyzem by i po horách měli chodit s léky

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | u278 / Flickr

Lidé alergičtí na bodnutí včelou, vosou nebo sršněm by ani při návštěvě hor neměli zapomínat na to, aby vždy u sebe měli předepsané léky, a pro případ nutné pomoci by po kopcích neměli chodit sami. Velmi obezřetní by pak měli být v místech, kde je zvýšený výskyt tohoto hmyzu. V krajních případech totiž může alergická reakce ohrozit člověka na životě, upozornila Horská služba ČR, která v uplynulých týdnech zaznamenala u turistů výrazný nárůst alergických reakcí po hmyzím bodnutí.Záchranáři zmínili dva takové zásahy v Krkonoších a jeden v Beskydech za posledních 24 hodin. U dvou pobodaných v Krkonoších horští záchranáři ze Špindlerova Mlýna podle mluvčího Marka Fryše díky včasnému ohlášení a rychlému zásahu zpomalili alergickou reakci a oba postižení byli po pomoci vrchlabských zdravotních záchranářů propuštěni do domácího léčení.

"Beskydský případ byl daleko obtížněji řešitelný, protože léky proti alergii podali muži kolemjdoucí turisté až ve chvíli, kdy alergická reakce byla již silně rozvinuta," uvedl mluvčí a doplnil, že přivolaní horští záchranáři z Frýdlantu nad Ostravicí pak pacienta připravili na transport vrtulníkem do nemocnice.

Mluvčí v této souvislosti zopakoval, že v případě, že alergika i přes všechna opatření hmyz bodne, mají lidé okamžitě volat telefonní číslo Horské služby 1210 nebo zdravotní záchranné služby 155, případně mají použít aplikaci Záchranka.

Alergická reakce na bodnutí může být místní nebo celková. Při místní reakci se vytvoří v místě poranění zarudlý otok či puchýř. Při opakovaném a vícenásobném bodnutí hrozí celková reakce, anafylaxe. Provázejí ji podobné kožní příznaky, zrychlený tep, pokles tlaku, nevolnost a dušnost. Při nejvážnějším průběhu se stav prudce zhoršuje a přechází v anafylaktický šok, který je bez léčení životu nebezpečný.

