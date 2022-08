Co dělat, když vás uštkne had? Radí Horská služba

Miloš Zahradník 29.8.2022 11:42

Pamatuji z detstvi, ze tohle byla expertni rada pro situace, kdyz Vas ustkne zmije: Vysat jed z te rany usty... Takovy byva osud mnoha expertnich rad nejen pro pripad ustknuti hadem, v pri doporucovani/nedoporucovani konzumace vajicek, sadla,... - nebo cehokoliv jineho. To, co Vam radi autority udelat dnes, bude za nejaky cas naopak kontrainfikovano budoucimi experty. Kteri budou nekdy doporucovat i pravy opak toho, co drive. Poznani se vyviji...



NIKDY nezkoušejte vysát ústy jed z rány ústy



Odpovědět