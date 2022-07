Jak přibývá vlků, přibývá i pasteveckých psů. Měli byste vědět, jak se chovat u ohrady, kterou hlídá pastevecký pes Diskuse: 2 Zdroj | ČSOP Libosváry Není to gaučový mazlíček, ale ochrana před vlky. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V posledních letech se krajina dramaticky mění. Některé změny jsou na první pohled zřejmé, například spoustu lesů sežral kůrovec. Jiné zůstávají běžnému návštěvníkovi skryté. Třeba skutečnost, že ve zdejších luzích a hájích pobíhá stále více vlků. Není smyslem článku soudcovat, jestli je to dobře, nebo není. Podívejme se ale na to, co by o pasteveckých psech měli vědět turisté a výletníci. Nejde totiž o žádné mazlíčky.Pastva hospodářských zvířat je bezpodmínečně nutná pro zachování pestrosti naší krajiny i kvůli produkci kvalitních potravin. V oblastech s výskytem vlků je však nezbytné pasená zvířata dobře zabezpečit. Jinak hrozí, že se stanou snadnou vlčí večeří. Dlouhodobá koexistence nechráněných hospodářských zvířat a velkých šelem není možná. Pastevečtí psi jsou staletími prověřeni jako nejefektivnější opatření proti útokům vlků na hospodářská zvířata. Vzhledem ke skutečnosti, že se vlci objevují prakticky na celém území ČR, tak i pasteveckých psů u stád přibývá. Mohou však představovat riziko pro neukázněné (možno klidně říci až drzé) turisty! Zdroj | ČSOP Libosváry Na krásnou fotku s ovečkami do rodinného alba ani nemyslete. Je tu pes. Pastevečtí psi nejsou žádní domácí mazlíčci, ale pracovní zvířata. Většinou jsou velcí a budí respekt. Ačkoli tak nevypadají, jsou velmi hbití a velice rychlí. Rychlejší, než si myslíte. Musí takoví být, aby je vlci brali vážně. Střeží stáda 24 hodin denně bez ohledu na počasí. Jsou aktivní hlavně od večera do rána. Přes den většinou pospávají někde ve stínu. Zpravidla tak, aby měli stádo na dohled. Zda bude možná koexistence pastevců a velkých šelem do značné míry závisí i na disciplinovanosti a ohleduplnosti návštěvníků krajiny – turistech, rekreačních běžcích, pejskařích, jezdcích, cyklistech atd. Stačí dodržovat několik jednoduchých pravidel, aby nedocházelo ke konfliktům mezi pasteveckými psy a okolím. Žádný pastevec či farmář nestojí o potíže a činí vše, aby jeho zvířata nikoho neohrožovala. Když vyrazíte do oblasti, kde stáda hlídají pastevečtí psi, nejlepším řešením je se prostě pastvinám se psy vyhnout. Nebuďte líní udělat pár kroků navíc. Pokud není možné projít jinudy, udržujte odstup od ohrad, nechoďte těsně u plotu. Chovejte se klidně. Nedotýkejte se oplocení, s největší pravděpodobností bude součástí elektrického ohradníku, a tudíž pod napětím. Pamatujte! Úder elektrického ohradníku je velmi nepříjemný. Nedrážděte psy a nesnažte se s nimi komunikovat. Je to zbytečné, stejně se s nimi nedomluvíte. Rozhodně nevstupujte do ohrad. Ani tam nedávejte své (ani cizí) děti kvůli fotce s roztomilým jehňátkem nebo telátkem. Nenechávejte děti bez dozoru pobíhat kolem ohrad. To, že pes neštěká u plotu, neznamená, že v ohradě není. Za horkých dnů může zmožen vedrem vyspávat někde ve stínu. Nebo může být se stádem v jiné části ohrady. Pokud máte s sebou psa, výše uvedené platí dvojnásob! Mějte jej vždy na vodítku. Váš pes je v očích pasteveckého psa ohrožením pro stádo, byť by se jednalo o výstavní čivavu ve slušivém oblečku. Pokud jedete na koni a musíte kolem hlídané pastviny, je určitě bezpečnější sesednout a koně kolem ohrady provést. Pokud se kůň lekne u plotu náhle se zjevivšího psa, můžete z koně spadnout na plot nebo do ohrady. To samé platí i pro cyklisty. Je lepší z kola sesednout a kolem ohrady projít, než se v plné rychlosti leknout štěkajícího psa a spadnout. Samozřejmě by člověk měl zvážit své reálné schopnosti a dovednosti a přizpůsobit tomu své chování. Ve výjimečných případech (například v Krušných horách) se lze setkat s pasteveckými psy, kteří spolu s pastevcem hlídají stádo na volno. V tomto případě platí to samé. Je lepší se stádu obloukem vyhnout. Nezkoušejte projít s vaším psem stádem nebo jím projet na kole! Dbejte pokynů člověka, který tam se stádem je. Proč nejsou stáda a psi pod dohledem pastýřů běžně? Zemědělství, a pastevectví obzvlášť, se pro svoji náročnost, pracnost, minimum volna a mizerné finanční ohodnocení dlouhodobě potýká s nedostatkem zodpovědných, spolehlivých a pracovitých zaměstnanců. Je jistě romantická představa pást a hlídat ovce nebo krávy. Možná tak na 14 dní za hezkého počasí. Realita je této představě na hony vzdálená. Zemědělství, a pastevectví obzvlášť, se pro svoji náročnost, pracnost, minimum volna a mizerné finanční ohodnocení dlouhodobě potýká s nedostatkem zodpovědných, spolehlivých a pracovitých zaměstnanců. Je jistě romantická představa pást a hlídat ovce nebo krávy. Možná tak na 14 dní za hezkého počasí. Realita je této představě na hony vzdálená. Zvířata se pasou i v dešti, vichru a při bouřkách. Šelmy jsou nejaktivnější od soumraku do svítání nebo za počasí „že by psa nevyhnal“. Mimo to málokterý člověk je schopen být dlouhodobě 100 % v pozoru 24 hodin denně. Takže je obtížně řešitelný problém takového člověka sehnat. Proto je preferován systém, kdy oplocenou pastvinu hlídá pastevecký pes (či psi) zcela samostatně. Výhody jsou zřejmé. Není třeba stálé přítomnosti člověka ani velkého počtu psů. Zdroj | ČSOP Libosváry Je rychlejší, než si myslíte. Na druhou stranu tento způsob ochrany stáda vyžaduje skutečně funkční oplocení, klade vysoké nároky na organizační schopnosti a nervy konkrétního farmáře či pastevce i na kvalitu, výchovu a spolehlivost pasteveckých psů. Proč nejsou pastevečtí psi uvázaní? Aby pes (psi) mohl dělat efektivně svoji práci, musí mít možnost volného pohybu po pastvině. Uvázaný pes je k ničemu. Šelmy velmi rychle přijdou na to, že pes má omezenou možnost pohybu a nehrozí jim tedy přímá fyzická konfrontace. Pak mohou zabíjet ovce nedaleko zuřivě štěkajícího psa, který ovšem nemůže nijak zasáhnout. Ve výjimečných případech by se i přivázaný pastevecký pes mohl stát vlčí večeří. Aby pes (psi) mohl dělat efektivně svoji práci, musí mít možnost volného pohybu po pastvině. Uvázaný pes je k ničemu. Šelmy velmi rychle přijdou na to, že pes má omezenou možnost pohybu a nehrozí jim tedy přímá fyzická konfrontace. Pak mohou zabíjet ovce nedaleko zuřivě štěkajícího psa, který ovšem nemůže nijak zasáhnout. Ve výjimečných případech by se i přivázaný pastevecký pes mohl stát vlčí večeří. Proč nejsou psi raději přes den zavření? Spousta pastevců své psy přes den, kdy je v okolí pastvin velký pohyb lidí, zavírá nebo přivazuje. Se soumrakem je vypouští na pastvinu. V těchto případech však může stát, že vlci vypozorují, kdy pastvina není hlídaná, změní své návyky a začnou chodit na ovce přes den. Spousta pastevců své psy přes den, kdy je v okolí pastvin velký pohyb lidí, zavírá nebo přivazuje. Se soumrakem je vypouští na pastvinu. V těchto případech však může stát, že vlci vypozorují, kdy pastvina není hlídaná, změní své návyky a začnou chodit na ovce přes den. Co dělat, když potkám pasteveckého psa na volno? I přes všechna bezpečnostní opatření a maximální svědomitost farmáře nebo pastevce se může stát, že se pastevecký pes ocitne mimo ohradu. Třeba po větru padlý strom poškodil oplocení ohrady, ohradou profrčel šílený čtyřkolkář nebo offroaďák nebo někdo jen špatně zavřel vchod do ohrady. Představa volně pobíhajícího pasteveckého psa je pro pastevce v civilizovaných zemích noční můra. Jednak kvůli možným teoretickým rizikům pro okolí, tak i proto, že zkušený pastevecký pes je nesmírně cenné zvíře. V drtivé většině případů se pes mimo své obvyklé teritorium chová nevšímavě, netečně, někdy až bázlivě. Takového psa je nejlepší si nevšímat a v klidu pomalu pokračovat v cestě. Pokud nejste zkušený chovatel pasteveckých psů nebo pastevec, rozhodně není na místě jej k sobě volat nebo lákat na pamlsky. Jestli jste cestou narazili na cedule upozorňující na pastevecké psy, bývá tam telefon na majitele. Ten bude velmi rád, když mu zavoláte a řeknete, kde má psa, aby mohl okamžitě zjednat nápravu. Jestliže se pes o vás zajímá, zachovejte klid. Je jasné, že se to snáze řekne, než udělá. Nekřičte a neutíkejte. Se psem nenavazujte oční kontakt, ani se jej nepokoušejte zahnat. Rozhodně nešermujte rukama nebo turistickými holemi nebo klackem. Mohli byste jej vyprovokovat. V klidu a pomalu vycouvejte. Je téměř jisté, že pes o vás ztratí zájem. Pokud ne, snažte se držet mezi sebou a psem například batoh nebo šikmo k zemi skloněné turistické hole. Horší je to v případě, že máte s sebou psa. Může nastat velmi nebezpečná situace. Pracovní pastevečtí psi bývají velmi rozvážní a jsou si vědomi své síly. Mimo vlastní teritorium šarvátky s jinými psy zpravidla nevyhledávají. Dostaňte svého psa co nejrychleji pod kontrolu, nedovolte mu pasteveckého psa napadnout a vykliďte prostor. Je dobré mít na paměti, že pastevečtí psi bitky s jinými psy nezačínají, ale končí. Proto je lepší se svého psa do oblastí, kde pastevečtí psi chrání stáda, vůbec nebrat. Zdroj | ČSOP Libosváry Bezpečně kolem pastvin s pasteveckými psy: Udržujte odstup od ohrad. Nedotýkejte se ohrad. Nedrážděte psy. Nevstupujte do ohrad. Chovejte se klidně. Nedávejte děti do ohrad kvůli fotce, ani z jiných důvodů. Mějte své psy vždy na vodítku. Sesedněte z koně nebo z kola. Nesnažte se se psy komunikovat. Nekrmte zvířata, bolí je pak břicho. Nekomplikujte již tak těžkou a náročnou práci pastevců a chovejte se ohleduplně. Za to vám budou neskonale vděční. reklama František Groessl Autor je dlouholetý pastevec v ČSOP Libosváry tisknout poslat Dále čtěte | Co je industriální melanismus? Vysvětlení motýlí Stokrát opakovaná mozaika se stává sečí Tkáně ohrožených zvířat se vkládají do biobank jako pojistka uchování druhů

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Všechny komentáře (2) Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. PP Petr Pekařík 12.7.2022 05:36 Pastevečtí psi jsou staletími prověřeni jako nejefektivnější opatření proti útokům vlků na hospodářská zvířata......tedy až na druhém místě. Na tom prvním je snížení stavu vlků a medvědů na únosnou mez.

Jinak seznam opatření OK. Tvrdě omezí tuzemskou turistiku, ať si ti haj...ové jedou k moři Odpovědět Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Miroslav Vinkler 13.7.2022 07:04 Nejdřív krajinu dále fragmentujeme spoustou velkých a silných ohrad, to aby na dobytek nemohl vlk, vrcholový a nebezpečný predátor.



Pak zjistíme, že je to málo , s ohradou si vlk vytře pozadí a zkombinujeme to s pasteveckými psy - mohutnými zvířaty vycvičenými na boj s vlky - a musíme kolemjdoucí procházející poučovat jak se mají chovat, když se společně pastevecký pes a turista náhodně potkají.



Je to všechno špatně , od samého počátku ! Ekomagoři si prosadili svou s vlkem, kterého nechají volně pobíhat po kulturní krajině a množit se jak libo.

Farmáři musí přihlížet , jak jim tyhle bestie pro potěšení roztrhají celé stádo a nic proti tomu dělat nesmí. Vlk je přece náš kamarád, hlásají psychicky narušení jedinci a počítají, kolik vlčích hoven v krajině přibylo, aby mohli napsat článek do odborné revue, kde by se vychválili .



Vlka je zapotřebí v kulturní krajině vystřílet a ponechat ho pouze v jádrových partiích CHKO a NP , kde v pohodě může lovit zvěř a nikoli kozy,ovce a krávy.

Druh predátora je zachován a veřejný zájem na ochraně krajiny a prosperitě společnosti také. Odpovědět Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.