Havlíček: ČR by měla zůstat u původního cíle na snížení emisí CO2

Emise skleníkových plynů z dopravy v ČR setrvale rostou, od roku 2000 o 53,8 procenta. / Ilustrační foto

Česká republika by měla zůstat u cíle snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40 až 45 procent oproti roku 1990. Na tiskové konferenci po včerejším zasedání tripartity to řekl vicepremiér a ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Snažit se o 55 procent by podle něj bylo komplikované. Takzvaná Evropská zelená dohoda má za cíl snížit do roku 2030 emise oxidů uhlíku alespoň o 50 až 55 procent proti hodnotám z roku 1990.

"Nikdo z členů sociálních partnerů principiálně nezpochybňuje aktivity a cíle v oblasti klimatu ani ekologie, na druhou stranu je shoda na tom, že se musí přehodnotit cíle České republiky do roku 2030 a spíše trvat na původních cílech, které byly okolo 40 až 45 procent vůči Pařížské dohodě z toho důvodu, že bude třeba zdrojů do obnovy ekonomiky, hospodářství a zabezpečení a zajištění pracovní síly," řekl Havlíček. Podle něj je důležité nejprve nastartovat ekonomiku.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula doplnil, že Evropská zelená dohoda může mít pozitivní i negativní dopady. Jejich analýza podle něj neexistuje ani na evropské úrovni, ani v Česku. Tripartita se podle něj bude znovu tématem zabývat na příštím zasedání 29. června.

Plán předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové má obsahovat pět desítek kroků, které by do roku 2050 měly přispět k dosažení klimatické neutrality. Týkat se má řady oblastí od energetiky přes automobilový průmysl až třeba po zemědělství. Evropský parlament v lednu plány komise podpořil a zároveň vyzval k ambicióznějším cílům. Emise by se měly podle něj snížit oproti roku 1990 ne o "alespoň 50 až 55 procent", jak žádá komise, ale o 55 procent.

Emise skleníkových plynů z dopravy v ČR setrvale rostou, od roku 2000 o 53,8 procenta. Naopak výrazně klesají emise z energetického průmyslu. Vyplývá to ze Zprávy o životním prostředí ČR za rok 2018. V období 1990 až 2017 celkově poklesly emise skleníkových plynů o 35,1 procenta, mezi lety 2016 a 2017 pak 0,9 procenta.

