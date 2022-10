Heger chce jednotnou cenu plynu pro příští sezonu, Evropská komise má hledat řešení

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Od chvíle, kdy se začnou plnit zásobníky po letošní topné sezoně, je třeba plyn nakupovat společně, uvedl po summitu lídrů zemí EU v Praze slovenský premiér Eduard Heger. Konkrétní řešení má přinést Evropská komise do 20. října. Heger novinářům řekl, že zavedení maximálních cen vnímaly jako velmi důležité všichni účastníci jednání. "Všichni jsme komunikovali urgentnost snížení cen, jsou pro naše ekonomiky neúnosné," uvedl s tím, že takový hlas nezněl pouze ze Slovenska, které je na plynu hodně závislé, ale i z dalších zemí. Na zasedání bylo podle Hegera představené více scénářů zastropování.

"Není to tak, že by Evropská komise něco chystala, bude vést dialog s jednotlivými vládami," uvedl Heger s tím, že do řešení je třeba zahrnout různý původ plynu. Zopakoval, že Evropská komise musí najít řešení, ve kterém nebude žádný poražený stát. Postupovat je podle něj nutné rychle, na politicích leží velká odpovědnost.

Lídři EU dnes debatovali také o bezpečnosti dodávek. Dnešek pojali jako přípravu před formálním summitem EU za dva týdny v Bruselu.

