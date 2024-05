ČSOP: Zákaz vstupu do lesa nebude!

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Český svaz ochránců přírody přivítal rozhodnutí ministra zemědělství Marka Výborného vypustit v chystané novele zákona o myslivosti změny týkající se schvalování mysliveckých obor a režimu v nich.Na to, že přijetí těchto změn by de facto mělo za následky znepřístupnění krajiny a došlo by tak k omezení ústavního práva občanů na svobodu pohybu, upozornil Český svaz ochránců přírody již v polovině minulého roku.

Následně se zvedla vlna odporu vůči tomuto ustanovení nejen od ochránců přírody, ale i od turistů a dokonce i některých myslivců.

O podmínkách zpřístupnění obor tak budou rozhodovat i nadále nikoliv jejich vlastníci, jak původně chtělo Ministerstvo zemědělství, ale orgány státní správy.

Ustanovení ve stavebním zákoně, které významně zjednodušilo výstavbu oplocení obor tím, že je přeřadilo do kategorie drobných staveb (které nemusí úřady povolovat), bohužel zůstává.

reklama