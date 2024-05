Veronika Rút: Jak se mi na půl roku povedlo zavřít ulici pro auta

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Karolina Kadlčáková Veronika Rút ve Vachově ulici v Brně. První taktický urbanismus u nás.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Veronika Rút Proměna Vachovy ulice v Brně.

První taktický urbanismus v ČR feat. divoké vyjednávání s obchodníky, rezidenty a majiteli nemovitostí. Paní, co všechny zažaluje, obchodník, který odmítá jednat se ženou a další veselé historky.Projekt má pro mě rozpočet 0 a dělala jsem ho dobrovolnicky. Každý financuje po vlastní ose co chce a je to na dohodě. Nejdřív jsem do toho zatáhla obchodníky, aby se o ulici starali. Každý den sklízí žluté židle, kde můžete sedět jen tak bez útraty.

Obchodníci se skládají i na bezpečáka, aby se vše sklidilo ve 22.00 a rezidenti měli klid. Egoé věnovali luxusní lehátka a lavice, LINO design přispěli na žluté nekomerční židle. Ty financuje radnice MČ Brna-středu podobně jako lehátka a židle jinde po městě.

Ulici jsem vybrala, protože je slepá a není to důležitá tepna. Zmizelo šest parkovacích míst a rezidenti získali nové reservé pět míst na ulici za rohem, šance, že zaparkují, je proto mnohem vyšší. Zásobování probíhá jako obvykle do 10.30. Zrušili jsme tím hlavně ilegální parkování.

Dalším důvodem byly zajímavé podniky, krom několika butiků, sekáče a ezo knihkupectví Rituál tu najdete výbornou pizzu Zaza, plzeň v Nálevně, alko i nealko drinky ve 4pokojích nebo nerdí kavárnu L2P Café a další.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Veronika Rút Žluté židličky se každý večer zaklidí.

K projektu jsem přizvala architekty Consequence forma a ti přišli se spoustou nápadů, například co se týká sezení v dětském koutku a taky dostali do „obýváku“ lustr. Pro projekt jsem získala politickou podporu starosty Vojtěcha Mencla a s vyjednáváním hodně pomohl tajemník Petr Štika.

Jeden obchodník proti projektu začal brojit v domnění, že mu poškodí byznys. Štval proti sobě obchodníky, dezinformoval rezidenty a ztížil komunikaci. „Jakým právem ten projekt děláte?“ řval na mě na schůzce a je v tom hluboký poselství. Jakým právem vlastně chodíme po ulici? Jakým právem parkujeme? Jakým právem žijeme ve městě?

Na jednání na radnici pak řval na ženu z jednoho podniku, že se ženou jednat nebude, protože ten podnik vlastní muži. Později jsme zjistili, že ho štve, že i celý projekt dělám já jako žena, protože jsem ho nepožádala o svolení a neprosila o pomoc. Příště budu vědět líp.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Veronika Rút Proměna Vachovy ulice.

Většina obchodníků byla samozřejmě nadšená a od začátku pro. Na každé ulici se nejspíš najde jeden takový blbec. Bohužel tím celému projektu dost zatopil a část rezidentů je jím dodnes dezinformovaná, že jde o nějaký šílený hudební festival.

Nějaká paní se vydávala za právničku a z nejasných důvodů chodila na jednání s obchodníky, kde vyhrožovala, že všechny nahrává a všechny nás zažaluje. Pak se ukázalo, že vůbec není právnička a prostě jenom nemá ráda lidi. Tipuju, že podobní lidé u nás blokují spoustu projektů.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Veronika Rút

Rezidenti dostali slevu na konzumaci v gastro podnicích, jde o běžnou praxi v zahraničí jako dík za trpělivost. Provoz ulice by neměl být nijak extrémní a má jít o běžnou ulici, která je prostě přátelštější k lidem. V ulici je většinu dne stín a věřím, že to v létě doceníme.

Projekt má ulici ukázat jako prostor, kde si můžou děti bezpečně hrát mimo hřiště, lidi si můžou jen tak lebedit nebo se najíst a máma může přijít nakojit dítě ve stínu a nemusí si nic kupovat. Vytvořila jsem to jako prostor pro nápady, ne inženýrsky korigovaný program.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Veronika Rút

Jestli máte nápad, jak ulici využít, sem s ním! Nadace Veronica nabízí sazenice za dobrovolný příspěvek a Lucie Radilová se nabídla, že by její studenti krajinné architektury mohli pomoct se sázením další zeleně. Prostě je to prostor pro nápady a rozhodně není hotovo.

Přečtěte si také | Mike Lydon: Co brání vzniku zdravějších měst a k čemu se hodí taktický urbanismus?

Nedotazovali jsme se lidí předem, taktický urbanismus sbírá zpětnou vazbu až na základě zážitku v terénu. Výzkum bude ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Info web k projektu.

reklama