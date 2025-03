Hejtman Okleštěk: O vyhlášení stavu nebezpečí rozhodne krajská bezpečnostní rada

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | HZS Olomouckého kraje

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

O případném vyhlášení stavu nebezpečí kvůli únorové havárii cisteren s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku rozhodne v pátek bezpečnostní rada Olomouckého kraje, řekl dnes ČTK hejtman Ladislav Okleštěk (ANO). Kraj podle něj ladí s vládou podmínky. Hejtman dnes situaci znovu probíral telefonicky s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL). Hladík doufá, že po dnešním jednání hejtman v pátek stav nebezpečí vyhlásí. Jinak bude žádat premiéra o vyhlášení nouzového stavu, řekl ministr ČTK.Vyhlášení stavu nebezpečí má umožnit rychlejší sanaci zamořené půdy a vody. Krizový štáb ministerstva životního prostředí doporučil hejtmanovi vyhlásit toto opatření ve středu. Okleštěk tehdy návrh nepodpořil, odkázal se na legislativu i na to, že náklady jdou na toho, kdo tento stav vyhlašuje. "Na pátek jsem svolal bezpečnostní radu kraje a na základě tohoto jednání pak bude závěr rozhodnutí o vyhlášení, nebo nevyhlášení stavu nebezpečí," uvedl hejtman.

Ministři podle Oklešťka analyzovali jeho podmínky, mezi kterými byl závazek vlády, že veškeré náklady s likvidací této havárie bude platit stát. Konečný návrh s podmínkami by měl hejtman dostat ještě během dneška, poté by o něm měla hlasovat vláda a hejtman jej v pátek předloží krajské bezpečnostní radě. Hejtman po dnešním telefonickém hovoru, do kterého se kromě ministra životního prostředí Hladíka zapojil také ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), nabyl přesvědčení, že navrhované podmínky ministři podpoří.

Vyhlášení stavu nebezpečí prosazuje starostka Hustopečí nad Bečvou Júlie Vozáková i samotní rybáři, kterým benzen ohrožuje nejbližší jezero. Podle jejich předsedy Stanislava Pernického by vyhlášení tohoto stavu podstatně zjednodušilo postupy při likvidaci havárie. "Říkám stále, že rychlost je půl vítězství. Každá minuta, každá hodina je průšvih. Larsenová stěna měla být dávno postavená a měla se začít odtěžovat zemina a odvážet pryč," řekl dnes ČTK Pernický.

Ministr Hladík ČTK řekl, že situace na místě havárie se zhoršuje a je potřeba jednat v řádu hodin, ne dnů, týdnů nebo měsíců. Pokud hejtman v pátek stav nebezpečí nevyhlásí, bude Hladík žádat premiéra Petra Fialu (ODS) o vyhlášení nouzového stavu, což ale v současné chvíli považuje za nelogický krok. Situace nemá parametry, které by to vyžadovaly, dodal. Ministr věří, že hejtman stav nebezpečí vyhlásí a o víkendu bude možné urychlit práce v zasažené oblasti.

Hejtman podle Hladíka dnes získal soupis potřebných opatření a kompletní podklady. Ministr mu také opět dál záruky, že náklady půjdou v každém případě za státem. "Myslím si, že dnes pan hejtman pochopil potřebu jednat za současné situace rychle. V pátek se potká bezpečnostní rada kraje a doufám, že se shodnou na vyhlášení stavu nebezpečí," řekl Hladík.

Podle ministra se situace zhoršuje, v oblasti je první studna zasažená benzenem. Proto jsou podle Hladíka nutná další opatření, mezi které patří například omezení vstupu do oblasti a ochrana zdrojů pitné vody. Chování hejtmana považuje za politickou hru, které nerozumí a odmítá ji hrát. "Hrozí tady vážné ohrožení životního prostředí a obyvatel," upozornil.

Vlak s cisternami převážejícími více než tisíc tun toxického benzenu vykolejil v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku na konci února. Podle aktuálních odhadů uniklo větší množství benzenu, než se předpokládalo - a to až 400 metrů krychlových. Velká část benzenu se dostala až na hladinu podzemních vod. Likvidace škod podle ministra Hladíka vyjde na stovky milionů korun. Sanace potrvá léta, je to největší havárie svého druhu na světě, prohlásil.

reklama