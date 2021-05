Hejtman Půta míní, že žalobu ohledně Turówa lze stáhnout až po podpisu dohody

Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty) Foto | Anna Uciechowska / Anna Uciechowska / Wikimedia Commons Morawiecki po jednání s Babišem v Bruselu uvedl, že dohoda je blízko a že počítá s dlouhodobými projekty s účastí polské strany ve výši do 45 milionů eur (asi 1,1 mld. Kč). Částka podle Půty vychází ze škod, které spočítala česká strana.

Žalobu na Polsko kvůli příhraničnímu hnědouhelnému dolu Turów může Česko podle libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) stáhnout až po podpisu mezistátní smlouvy s jasně garantovanými kroky. Na základě informací, které má, čeká, že první koncept by měla dostat česká vláda příští týden. "České ministerstvo životního prostředí připraví návrh dohody, bude ho komunikovat s polskou stranou a my ho dostaneme také k nahlédnutí," řekl Půta novinářům v polské Bogatynii, kde se nachází důl.

Polský premiér Mateusz Morawiecki po pondělním jednáním se svým českým protějškem Andrejem Babišem podle agentury PAP prohlásil, že Česko stáhne svou žalobu k Soudnímu dvoru EU kvůli rozšíření Turówa. Babiš to dnes odmítl. Unijní soud minulý týden v pátek nařídil, aby Polsko těžbu v dole okamžitě zastavilo, než se o sporu rozhodne.

Důl Polsko uzavřít nechce. Morawiecki uvedl, že zavření dolu a elektrárny by ohrozilo energetickou bezpečnost Polska a připravilo o práci 5000 lidí. Morawiecki po jednání s Babišem v Bruselu tvrdil, že dohoda je blízko a že počítá s dlouhodobými projekty s účastí polské strany ve výši do 45 milionů eur (asi 1,1 mld. Kč).

Částka podle Půty vychází ze škod, které spočítala česká strana. "Je to částka, o kterou jsme připraveni žádat v rámci mezinárodní žaloby o škody, které na české straně vznikly nebo vznikají," uvedl. Největší sumu tvoří náklady na vybudování náhradních vodovodních řadů na Frýdlantsku a Hrádecku, odhadem na to bude potřeba 840 milionů korun. "Polská strana (při pondělním jednání) potvrdila, že tu částku bere na vědomí a že ji považuje za částku, kterou je připravena spolufinancovat, ty společné projekty. Protože tady je také potřeba říci, že asi nemůžeme po polské straně chtít, aby platila 100 procent nákladů na vybudování vodovodů," dodal hejtman.

Podle Půty se základní rámec vzájemné dohody, po níž Česko mohlo stáhnout žalobu, projednával na pondělním jednání s polským maršálkem Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylskym. "Obě strany se včera (v pondělí) jasně dohodly na tom, že bude uzavřena platná mezinárodní bilaterální smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou, která bude obsahovat všechny zásadní požadavky, které navrhl Liberecký kraj již letos v únoru. Požadavek na finanční kompenzace je jenom jedním z požadavků. Dalším zásadním požadavkem je, že se znovu musí uskutečnit proces povolování těžby jako takové dle platné evropské legislativy," uvedl Půta v prohlášení zaslaném ČTK.

"I přes rozdílná vyjádření premiérů obou zemí pevně věřím, že obě strany budou mít dostatek vůle k dohodě, protože ji potřebuje celý region na české i polské straně." dodal.

České úřady se na unijní soud v únoru obrátily s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Polsko podle české strany porušuje unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Varšava to odmítá a nedávno schválila prodloužení provozu dolu až do roku 2044.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu, kterou také vlastní společnost PGE. Polské ministerstvo klimatu loni v březnu přes námitky sousedních zemí o šest let prodloužilo firmě koncesi na těžbu. Letos v dubnu pak polský ministr životního prostředí Michal Kurtyka povolil v Turówě těžbu až do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Obyvatelé v příhraničí se obávají ztráty pitné vody, hluku a zvýšené prašnosti. Negativní dopady na české území potvrzují i měření.

Jako podmínku povolení další těžby si Liberecký kraj klade zajištění náhradních zdrojů pitné vody, vybudování ochranného valu a také každoroční vyhodnocování vlivu těžby.

