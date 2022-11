Hiporehabilitační středisko na Jihlavsku pomáhá prostřednictvím koní dětem s handicapem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jediné hiporehabilitační středisko s akreditací ministerstva zdravotnictví v České republice sídlí v Bohuslavicích na Jihlavsku. Akreditace opravňuje k odborné výuce hipoterapie. Zároveň bohuslavické Hiporehabilitační centrum Mirákl spolupracuje na vědeckých výzkumech se dvěma vysokými školami. Především ale prostřednictvím koní pomáhá dětem s handicapem. Ročně pro ně pořádá 22 rehabilitačních pobytů, uvedla při příležitosti desátého výročí založení centra jeho ředitelka Kateřina Maříková.

S hipoterapií začínala v Holubicích u Prahy. Nejprve s jedním koněm nabízela jen ambulantní terapii. Později začala na různých místech v České republice přes léto nabízet rehabilitační pobyty, které jsou efektivnější. Týdenní pobyt podle ní nahradí půlroční ambulantní návštěvy. Od roku 2018 má Mirákl stálé zázemí v Bohuslavicích, zastřešená jízdárna umožňuje pořádat pobyty celoročně. Právě se koná 101. pobyt. Ideální je, pokud mohou děti absolvovat tři pobyty ročně.

Přesně to již několik let dělá Gabriela Šálková s dcerou, která se narodila s Downovým syndromem. Kvůli postižení má mimo jiné celkově oslabené svalstvo, má proto problémy s chůzí na nerovném povrchu nebo do schodů, potýká se s inkontinencí. Pohyb na koni jí pomáhá svaly, včetně svalů pánevního dna, posilovat. "Ale zjistili jsme, že to má přesah i dál. Vždycky po tom týdnu najednou začne dělat něco jinak, lépe mluví, lépe se vyjadřuje, najednou udělá velký krok ve své samostatnosti," řekla ČTK Šálková.

Terapeutických pobytů se účastní také děti s dětskou mozkovou obrnou nebo svalovou atrofií. Až 30 procent klientů centra ale nemá diagnózu určenou vůbec.

Hipoterapii zajišťuje Mirákl prostřednictvím osmi koní. Podle Maříkové se dokážou na nemocné děti výborně "naladit" a uzpůsobit své pohyby potřebám nemocného. Ne každý kůň se ale pro rehabilitaci hodí. "Měli jsme koně, který se radši věnoval závodům, měl rád, když ho někdo obdivoval při závodech, proto jsme ho dali jiné majitelce, která s ním závodí. Potom jsme měli koně, který se zase při hipoterapii velmi nudil a potřeboval tahat v lese," řekla Maříková.

I zvíře, které je pro terapii vhodné, ale potřebuje svůj čas na odpočinek. Také proto Mirákl nepořádá týdenních pobytů, které jsou určené pro děti od tří měsíců do šesti let, víc.

Ministerskou akreditaci centrum Mirákl poprvé získalo v roce 2016, letos ji obhájilo. S Českou zemědělskou univerzitou spolupracuje na externím výzkumu, který by měl dokázat, jak potřebná je hiporehabilitace, jejíž součástí je hipoterapie, pro děti s Downovým syndromem. Ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy pracuje Maříková na výzkumu toho, jaký vliv má tato rehabilitace na děti se spinální svalovou atrofií.

reklama