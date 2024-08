Kočky zřejmě truchlí, když uhyne jiný mazlíček v domácnosti

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Kočky zřejmě do určité míry truchlí, když v domácnosti uhyne jiný mazlíček. A týká se to i psů, uvádí britský server The Guardian s odvoláním na studii vědců z americké Oaklandské univerzity zveřejněnou v časopisu Applied Animal Behaviour Science Majitelé vysledovali, že jejich kočky měly problémy se spánkem, méně žraly a méně si chtěly hrát. Naopak více vyhledávaly pozornost lidí a dalších zvířecích mazlíčků, nebo se naopak držely stranou o samotě a vypadalo to, že hledají uhynulé zvířecí společníky. Autoři studie tak zpochybnili přesvědčení, že kočky jsou nespolečenské, a došli k závěru, že prožitek ztráty je možná univerzální.

Truchlení je ve zvířecí říši rozšířeným jevem. Ví se to o slonech, delfínech a šimpanzích. Italští vědci nedávno uvedli, že se to týká i psů, u kterých se projevovaly změny chování v situaci, kdy uhynul jiný pes v domácnosti.

Výzkumníci z Oaklandské univerzity podotýkají, že u koček nebylo tak zřejmé, že by jejich chování svědčilo o tom, že truchlí. Na jejich výzkumu se podíleli majitelé více než 450 koček, kteří měli doma ještě jinou kočku nebo psa a tento mazlíček v nedávné době uhynul. Ve dvou třetinách šlo o kočky, zbytek byli psi. Majitelé odpovídali na otázky ohledně chování "pozůstalé" kočky.

Ukázalo se, že smrt zvířecího "druha" na kočky dopadla tím více, čím déle spolu tato zvířata žila. Čím více času tato zvířata trávila při každodenních činnostech, tím spíše se u pozůstalých koček projevovalo chování připomínající zármutek a strach. Pokud spolu mazlíčci měli dobré vztahy, bylo běžnější, že kočky toho méně snědly, méně spaly a neměly chuť si hrát.

"Na rozdíl od psů si o kočkách myslíváme, že jsou nespolečenské a odtažité," řekla psycholožka Jennifer Vonková z Oaklandské univerzity. Připomíná ale, že ve volné přírodě mají tyto šelmy tendenci se sdružovat a vytvářet hierarchie.

Zatímco výsledky studie vědců z Oaklandské univerzity podporují hypotézu o tom, že kočky truchlí, druhou možností je, že majitelé si projektují do pozůstalých koček vlastní zármutek. Podle ní páníčci, kteří prožívali hlubší zármutek, si všímali více změn v chování pozůstalých koček.

