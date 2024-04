Současné zákony jsou pro kočku. Chceme zavést povinnou kastraci koček, říká Kamila Dvořáková

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | DenisBukhlaev / Depositphotos Volně žijící kočka krmí svá koťata.

Kočičí útulky praskají ve švech, obce volně žijící kočky zpravidla nijak neřeší a kočky se množí. A umí to velmi rychle. Zabřeznout může už čtyřměsíční kočka. Do roka může mít tři vrhy po třech čtyřech koťatech. A podle Kamily Dvořákové, autorky petice na ochranu koček, současná legislativa nechrání kočky před týráním a strádáním, ke kterému toto volné množení vede. Jedním z požadavků petice je zavést povinnou evidenci a kastraci koček, které nejsou určeny na chov.

K tzv. „poslední kapce“ do poháru jsem dospěla více než 10letým vývojem. Tedy od doby, kdy jsem sevřela v náruči první kočku z ulice. Následovaly roky, kdy jsem se starala o další a další kočičky, léčila, umisťovala nebo si je nechala.

V průběhu té doby jsem si uvědomovala, že bez osvěty a pomoci úřadů jde o nekonečný boj.

Jenže osvěta spolků má dopady téměř mizivé a práce s obcemi a městy málokdy úspěšná. Své zkušenosti by mohl vyprávět pan Luboš Kristek z KasPro, který se prací s obcemi zabývá.

Spolky jsou zahlcené, dobrovolníci vyčerpaní marným hašením požáru a pomoc v nedohlednu.

Co jsem mohla, udělala jsem ve svém okolí svým působením. Ve městě, v okresním městě i na úrovni kraje, ale k tomu, že je třeba pomoc svrchu přímou změnou zákonů, jsem dospěla až na jaře loňského roku.

Půl roku jsem pak s manželem a dalšími lidmi ze spolků konzultovali, připravovali. Dva měsíce běžel i dotazník, kterým jsme spolkům, dočaskářům a lidem, kteří se starají o opuštěné kočky na krmných místech, položili 20 různých dotazů, které vedly ke konečné verzi petice. Ta vyšla na světlo světa na konci října.

Kamila Dvořáková je živnostnice, provozuje Vobchůdek Koza z Mimoně

Vaše petice se jmenuje Za změnu zákonů pro kočku. Které zákony je potřeba změnit a jak? V čem jsou nyní nedostatečné?

Já bych nejprve vysvětlila název. Vychází z lidového rčení, které praví, že, když je něco pro kočku, je to vlastně na houby. A v tom spočívá nutnost změn.

Současné zákony: veterinární zákon, zákon o obcích i zákon na ochranu zvířat jsou, co se týče koček, více než děravé. Neexistuje jednotný registr, obce, které prostě nechtějí kočky řešit, proplouvají dírami v paragrafech a kočky mají v zákoně na ochranu zvířat vůči psům postavení jako odpad. Prostě se na ně nemyslí.

Lidé v ulicích jen běhají od jedné kočičí kolonie k druhé, aby je vykastrovali, ukrmili, prosí o podporu, pořádají sbírky a starostové (až na světlé výjimky, kterým patří dík za lidské chování) si v klidu spí v peřinách v době, kdy soukromé osoby řeší, co by měli řešit oni. Tj. starat se o území obce, města jako řádný hospodář. Kdyby se tak dělo, nebude nutné zákony měnit.

Bohužel se tak velmi často neděje, a proto bychom chtěli, aby se z pouhého „obec může“ stalo „obec musí“.

Ze svého okolí znám tři druhy koček. Kočky, které si žijí úplně volně, kočky polodomácí, které se sem tam vrátí k rodinnému domu, a kočky ryze bytové. Hádám správně, že problém jsou hlavně ty dvě dva první druhy?

Ano, to je správně. Nicméně stane se, že i kočka bytová často unikne a je pro ni velký stres objevit se v pro ni neznámém prostředí. A nezřídka se taková kočka ztratí, zatoulá do nějaké kolonie nebo si ji někdo odnese. A bez čipu není jak zjistit, že někomu patří, že není opuštěná, jen se ztratila. Aplikace čipu a zanesení údajů do jednotného registru by tuto záležitost vyřešilo.

Kočky, které domov běžně opouštějí, je třeba kastrovat, aby se dále nerozmnožovaly a jejich potomci zbytečně neumírali hlady v ulicích.

Kočka během zákroku u veterináře.

Jestli se nepletu, stát měl připravit centrální evidenci psů, ale pro různé problémy evidence ještě není. Vy chcete, aby se zadání rozšířilo a vznikla evidence psů a koček? Nebo by to měl být samostatný nástroj?

Z hlediska veterinárních lékařů by bylo ideální, kdyby konečně vznikl registr společný.

Když už jsme u těch psů, za ně se v obcích platí místní poplatek. Měl by se nějaký podobný poplatek zavést i u koček?

Už jsem nad tím uvažovala a jako majitelka koček s tím jsem v pohodě. Když bude poplatek rozumný, proč ne.

Nicméně, nebyla by na škodu i pozitivní motivace pro slušné majitele koček, kteří kastrují a o kočky pečují formou snížení nebo úplného odpuštění poplatku.

Ve vaší petici zmiňujete jako řešení kastraci koček, které buď žijí venku, nebo mají ven přístup. Kdo by měl být za kastraci takových koček odpovědný?

Zodpovědní by měli být především majitelé koček. Bohužel, lidská nezodpovědnost a lhostejnost je v České republice bezbřehá. Mnoho majitelů koček zastává zastaralé názory, že se o sebe kočky postarají samy, že rodit koťata pořád dokola je normální. A že je normální koťata topit.

Stejně jako se člověk nezastavil ve vývoji a ženy už nerodí 10-12-16 dětí od věku 12 let, tak ani kočky by neměly umírat vyčerpáním z nesčetných porodů.

Už čtyřměsíční měsíční kotě může zabřeznout a mít další koťata. Ještě ani samo neví, jak se postarat o sebe a už má zodpovědnost za další krky.

Od lidí je neomluvitelné, že toto dopustí. Za kvalitu života zvířata jsou zodpovědní především majitelé.

Kastrace koček něco stojí, rychlou rešerší na internetu je co cena cca 1000 Kč. Pokud má kočka majitele, je jasné, kdo by měl zákrok hradit. Jak by to ale mělo být u koček bez majitele?

Momentálně hradí tyto náklady za kočky bez majitele většinou soukromé spolky, lidé, kterým není osud těchto zvířat lhostejný. Ale akutně potřebují pomoc obcí, měst i státu. Za opuštěné kočky by měly být zodpovědné obce, na jejichž území jsou nalezeny. Za kastrace, ošetření i stravu.

Zde bych si dovolila citovat jednu ze svých kolegyní ve zbrani: Pokud budou mít obce povinnost hradit náklady za pobyt zvířete v útulku a kastrace, budou dostatečně motivovány k tomu činit preventivní opatření. Vidím to stejně.

Nicméně existují kastrační programy, lokální i celorepublikové (například KasPro nebo Feliti kastrace), opět je vedou soukromé osoby a ty majitelům, kteří si nemohou tento veterinární úkon dovolit, s úhradou kastrací mohou pomoci.

A i některá města nebo obce takový program mají. Osobně vím jen o dvou, ale je možné, že uvědomělých starostů je v republice více. I tak hádám, že se vejdeme do dvou desítek. Přitom by stačilo, kdyby si každá obec vyhradila 10-20.000 Kč za rok a kalamita koček by se dala velmi rychle zastavit a ukočírovat.

Jsou i kočky bytové. I ty mohou ale z bytu utéci. V takovém případě může čip pomoci nalézt původního majitele.

Dobře, řekněme, že se podařila změna zákonů a obce mají povinnost hradit náklady za pobyt koček v útulku a kastrace, k jakým preventivním opatřením je to povede?

Především k tomu, aby nenechaly věc zajít až do stavu, kdy budou koček desítky.

Takové kočičí kolonie obvykle čítají 20-30 jedinců, ale jsou i takové, kde jsou kastrace absolutně zanedbány a počty jsou 60, 70 i více.

Jaká páka bude na ty obce, kde starosta dál leží v peřinách, problematice volně žijících koček se věnovat nechce či nehodlá?

Pokud budu mít obce povinnost za zákona, bude pro spolky i dobrovolníky jednodušší tam, kde se starosta nestará, ho k této povinnosti přimět. Kde je jasný zákon, jsou i jasné důsledky.

Změny by se měly týkat i finančních postihů. Při současných dírách v paragrafech nejsou pro obce žádné finanční postihy.

Měla by se zákonem zavést u odchycených koček povinná kastrace, nebo povinná sterilizace? Jestli chápu správně rozdíl, při sterilizaci dojde k podvázání pohlavních orgánů, čili nemůže už dojít k početí, zvířeti se ale dál produkují hormony. U kastrace dojde k odstranění dělohy, respektive varlat, a hormony se pak už netvoří. Co je lepší varianta? A měla by legislativa jasně říct, zda se má jednat o kastraci, či sterilizaci?

Já jsem jednoznačně pro kastraci, vycházela bych tu z rakouských zákonů (pozn. redakce: legislativní situace ohledně kastrace koček je zpracována v dokumentu Preventivní opatření proti přemnožení koček, ochrana koček a psů před nelegálním množením). Spíše je důležité stanovit podmínky a věk kastrace.

Doma mazlíček, venku predátor. Na snímku kočka s ulovenou červenkou obecnou.

V textu petice zmiňujete, že každý rok myslivci v rámci výkonu myslivosti zastřelí tisíce koček. Píšete, že zbytečně. Nemohou právě myslivci pomoci redukovat stavy koček, které se pohybují na volno?

U této otázky bych ráda využila odpověď od Luboše Kristka z KasPro, se kterým dlouhodobě spolupracuji.

Takže tedy Luboš Kristek odpovídá: Nemohou. Zastřelení zvířete, které doplatí na to, že jej někdo namnožil a následně si neplní zákonné povinnosti, není pomoc. Kočka je zvíře zájmového chovu s řadou výsad ukotvených v českých zákonech.

Navíc pro usmrcení kočky musí myslivec splnit řadu podmínek, přičemž o etických pohnutkách můžeme směle pochybovat.

Každopádně ochrana koček usmrcováním koček je tak trochu oxymoron a pro nás naprostá NO GO zóna.

Text petice argumentuje ohledem na samotné kočky, úprava legislativy by měla vést k menšímu utrpení koček. Nedalo by se argumentovat i ochranou volně žijících živočichů? Dobře živená kočka domácí může ve svém rajonu dost ovlivnit populace volně žijících živočichů, ptáků zejména.

Petice zohledňuje o náhled z hlediska životního prostředí. Jednoznačně je důležité snížit stavy koček a to humánním způsobem jakým je kastrace. A v tomto smyslu i probíhají jednání s politiky.

Pomůžete? Kamila Dvořáková žádá ochotné lidi o pomoc: Momentálně sbíráme podpisy především na podpisové archy, které se budou odevzdávat petičním výborům Senátu a Poslanecké sněmovny. Hledáme aktivní sběrače, kteří by mohli sebrat podpisy mezi známými, kamarády, na akci, které se účastní atp. Uvítáme každou ruku, která se přidá ke sběru a pošle podepsané archy petice do 14. 5. 2024 na adresu Kamila Dvořáková, pošta Mimoň, P. O. BOX 1, 47124 Mimoň.

