Historie kanálu Dunaj-Odra-Labe: Podporoval ho prezident Zeman i Tomáš Baťa, nápad na něj měl už Karel IV.

Karel Zvářal 8.2.2023 18:43

Ve své době měl určitě opodstatnění, ale už nějakých padesát let je přežitý. V časech klimatické změny a šířících se invazních druhů by to byl čirý nerozum. Voda v krajině spíše chybí než přebývá, navíc surovin vhodných pro lodní dopravu silně ubylo. Takže dnes by to byl spíše (či téměř jistě) tunel, a je tudíž dobře, že definitivně je ze stolu pryč.

Odpovědět