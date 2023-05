Hladík uvažuje o obnovení dotace na plynový kondenzační kotel

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) uvažuje o obnovení dotace na pořízení plynového kondenzačního kotle. Jak velká by měla dotace být, se teprve řeší. Dotace by měla ale rozlišovat, zda jde o běžnou domácnost, nebo o domácnost seniorů a příjemců příspěvku na živobytí. Od příštího roku chce pro seniory a nízkopříjmové zavést až stoprocentní dotaci pro výměnu starých uhelných kotlů třetí emisní třídy. Řekl to v neděli v diskusním pořadu Partie na CNN Prima News, kde se střetl s bývalým ministrem Richardem Brabcem (ANO).

Pořízení plynového kondenzačního kotle je podle ministra levnější včetně revize a zapojení než kotel na uhlí. Připomněl, že vláda po vypuknutí války na Ukrajině vyškrtla z podpory plynové zdroje. "Velmi vážně uvažuji o tom, že tu drobnou podporu zpátky navrátím," řekl Hladík. Kondenzační plynový kotel podle něj vyjde podle velikosti rodinného domu i se zapojením zhruba na 50 000 korun.

Hladík to řekl v souvislosti s informací, že ministerstvo navrhuje od 1. ledna 2025 zakázat prodej kotlů na uhlí. "Znamená to, ten návrh, jedinou věc: že by se po roce 2025 už nemohly na trh uvádět kotle na uhlí," řekl. Na českém trhu už se podle jeho informací kotle na uhlí neprodávají, protože lidé o ně nemají zájem. Argumentoval také tím, že uhlí se postupně zdražuje, zatímco plyn je nyní levný.

Uhlím podle Hladíka nyní topí asi 600.000 lidí. Brabec k připravovanému zákazu prodejů kotlů na uhlí poznamenal, že nejmodernější kotle na uhlí mají srovnatelné emise jako uhlí na dřevo. Až zákaz začne platit, vyvezou výrobci kotle do Polska a odtamtud si je čeští zájemci zase budou vozit zpátky, předpověděl Brabec.

