Hlavní hygienička: Povodní nebyly postižené žádné vodárny, vodu přesto převařit

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Prozatím nejsou podle hlavní hygieničky Barbory Mackové informace o tom, že by povodeň poškodila některou z vodáren dodávající vodu do velké oblasti nebo měla dopad na kvalitu dodávané vody. Řekla to dnes před polednem ČTK, Českému rozhlasu a České televizi. Přesto by podle ní měli lidé vodu z kohoutku, pokud jim teče, před pitím převařit. Místo vody z vlastních studní by měli využívat balenou nebo z dovezených cisteren."V této chvíli nemáme informace, že by byl někde nějaký problém," uvedla. Zatím podle ní v žádném kraji nezaznamenali ani vyšší výskyt některého z infekčních onemocnění. "Ale samozřejmě v rámci zkušeností s povodněmi se mohou objevit infekce, ať už je to leptospiróza, nebo třeba žloutenka typu A," řekla. Dodala, že také začíná sezona respiračních nemocí.

Lidé, kteří pracují na čištění svých domovů, nebo dobrovolníci, kteří jim pomáhají, by podle ní měli mít kvalitní obuv a rukavice. "Vzhledem k tomu, že infekční onemocnění mohou hrozit i při vysychání a víření prachu, tak doporučujeme, aby měli roušky nebo respirátory," uvedla. Běžně se podle ní tyto ochranné pomůcky při práci v prašném prostředí používají.

Kvůli riziku otravy jídlem by se lidé podle ní měli také vyhýbat požívání zaplavených potravin. Po omytí je možné použít jen ty neprodyšně uzavřené, například konzervy. "V případě zavařenin nebo nějakých skleněných obalů mohlo dojít k pootevření, to znamená, že to nemusí být úplně hermeticky uzavřeno. Osobně bych doporučovala, aby jídlo, které prošlo povodní, aby se nepožívalo," dodala.

reklama