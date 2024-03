Hnutí Fridays For Future dnes na Palackého náměstí v Praze stávkovalo za klima

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Stávku za klima hnutí uspořádalo k pátému výročí první takové akce v Česku. Ilustrační foto

Desítky studentů z hnutí Fridays For Future dnes na Palackého náměstí v Praze upozornily na klimatickou krizi. Stávku za klima hnutí uspořádalo k pátému výročí první takové akce v Česku. Debata o klimatické krizi se posunula, stále však pro politiky není prioritou, řekli.

"Pokud máme klimatickou krizi vyřešit, tak to musí být naše priorita, a potřebujeme, aby lidé měli jistotu, že v budoucnu budou mít nejen planetu, na které budou moci žít, ale také dobrá pracovní místa, dobré vzdělávání a dobrou dostupnou zdravotní péči," řekl jeden z organizátorů. Přestože se v ČR debata o klimatické krizi posunula, její řešení pro politiky stále není prioritou, uvedlo hnutí.

Po celém světě podle Fridays For Future lidé začínají pociťovat dopady klimatické krize, například tím, že každý měsíc padají teplotní rekordy. Politici jsou však i po pěti letech podle hnutí stále málo ambiciózní a nečiní konkrétní kroky k řešení klimatické krize. Klimatická politika potřebuje zásadní obrat. Tak, aby skutečně pomáhala zvyšovat kvalitu našich životů, namísto dalšího zvyšování zisků obřích korporací," dodalo hnutí.

Lidé si na stávku přinesli transparenty například s hesly "Změňme systém, ne klima" nebo "Tvořme lásku, ne CO2".

Jedním z úspěchů v boji proti klimatické krizi je podle hnutí například to, že se má v Česku skončit se spalováním uhlí do roku 2033. "V roce 2015 došlo k prolomení limitů těžby uhlí na dole Bílina a nyní se má skončit se spalováním uhlí do roku 2033. Jsou to signály toho, že jsme za to bojovali a žádný z těchto úspěchů by se nestal bez aktivních občanů a ekologického hnutí," řekl jeden z řečníků.

Studenti z Fridays For Future dlouhodobě upozorňují na nutnost odstupu od fosilních paliv, investic do obnovitelných zdrojů energie a spravedlivé ekologické i sociální transformace.

