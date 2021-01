Hodnota trhu s emisními povolenkami loni stoupla na rekord

Pavel Hanzl 28.1.2021 11:35 Reaguje na Milan G

Uhelky nezavřeme ještě letos, ale bankrot se blíží. Myslím, že kdybychom neměli možnost prodávat špičkovou elektřinu do Německa a Rakouska, když nefučí a nesvítí, tak by byly v bankrotu už dnes. A s povolenkami nebo bez nich. Až si Němci vybudují dost kapacit v zálohách, tak půjdou a to rozhodně nebude v roce 38, obávám se že do roku 30 bude posekáno.

V Německu sílí hnutí za obnovu JE, pokud by si prosadili opětné spuštění některých jaderek, jde naše energetika do dža okamžitě a celá.

