Hodonínská zoo je po tornádu připravená k otevření, volné ale nejsou cesty

Hodonínská zoo více než měsíc po tornádu zůstává pro návštěvníky uzavřená. Otevřít by přitom mohla, návštěvníci by se do ní ale nedostali, protože příjezdové cesty i parkoviště jsou zaskládané dřevem z okolních poničených lesů. Termín otevření zařízení není znám, řekl ředitel zahrady Martin Krug.

"Příjezdové komunikace jsou stále zaplněny dřevní hmotou a ještě nějakými sutinami, nemáme kudy pouštět návštěvníky do zoologické zahrady. Než se tohle odstraní, tak ta možnost ani nebude," uvedl ředitel.

Tornádo lokalitu u Hodonína poničilo poslední červnový čtvrtek, nevyhnulo se ani zoologické zahradě. Poničilo ohrady, ploty, v zahradě popadaly stromy. Zničený byl psí útulek. Zahrada jako taková už je podle ředitele ale k otevření připravená.

Místostarosta Hodonína Ondřej Fialík (Hnutí PRO Hodonín) uvedl, že bude třeba najít nějaké řešení. V blízkých dnech by se tak měla uskutečnit schůzka mezi vedením zoo, města a odborem životního prostředí. "Těch stromů se nejsme schopni zbavit mávnutím kouzelného proutku. Musíme se s tím vypořádat, odvozit je. Není to otázka dvou dní, je to na delší dobu. Je ale na nás najít nějaké řešení, aby zoo fungovat mohla," uvedl místostarosta.

Hodonínská zahrada patří v Unii českých a slovenských zoo k těm nejmenším. Hlavním lákadlem jsou smetanově zbarvení lvi a jejich lvíčata. Finančně ji lze podpořit zasláním peněz na transparentní účet 1122122/0100, kdy variabilní symbol 6666 je pro pomoc zoo a 4444 pro pomoc útulku.

