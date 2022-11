Honda a LG Energy postaví v USA závod na baterie za 4,4 miliardy USD

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Výrobci baterií se snaží zvýšit výrobu v USA, protože by se zde mohl zrychlit přechod k elektromobilům za pomoci přísnějších regulací a nároku na daňové úlevy. Americká vláda se svojí politikou snaží přilákat více výrobců baterií a elektromobilů.

Japonská automobilka Honda Motor a jihokorejský výrobce baterií LG Energy Solution postaví závod na výrobu baterií pro elektromobily ve Spojených státech. Celková investice má činit 4,4 miliardy USD (108,7 miliardy Kč). Oznámily to na konci srpna zástupci obou společností.Výstavba závodu má začít na počátku příštího roku. Sériová výroba pak má být spuštěna do konce roku 2025. Roční výrobní kapacita má činit přibližně 40 GWh a baterie se budou dodávat výhradně do závodů Hondy v Severní Americe, pro elektromobily značky Honda a Acura. Umístění závodu zatím nebylo definitivně stanoveno, podle listu Nikkei firmy uvažují o Ohiu, kde se nachází hlavní závod Hondy.

Výrobci baterií se snaží zvýšit výrobu v USA, protože by se zde mohl zrychlit přechod k elektromobilům za pomoci přísnějších regulací a nároku na daňové úlevy. Americká vláda se svojí politikou snaží přilákat více výrobců baterií a elektromobilů. Prezident Joe Biden v srpnu podepsal zákon, podle kterého by elektromobily montované mimo Severní Ameriku neměly mít nárok na daňové úlevy.

Kalifornie v létě představila plán, podle kterého by do roku 2035 měly být všechny vozy prodávané ve státě elektrické nebo hybridní.

Honda a LG Energy před zahájením stavby závodu vytvoří společný podnik. LG, která se zabývá vývojem materiálu pro lithium-iontové baterie a baterie nové generace, podepsala již dohody o společném podniku s automobilkami General Motors, Hyundai Motor a Stellantis.

V červenci firma Panasonic Energy, která je předním dodavatelem automobilky Tesla, oznámila, že postaví nový závod na výrobu baterií v Kansasu. Investice má činit až čtyři miliardy USD.

Honda si na začátku roku stanovila za cíl vyrábět do roku 2030 ročně zhruba dva miliony elektromobilů a uvést na trh po celém světě 30 modelů elektromobilů, napsala agentura Reuters.

