PwC: Prodej elektromobilů v Evropě ve třetím čtvrtletí klesl o 14 procent

Prodej elektromobilů v Evropě ve třetím čtvrtletí meziročně klesl o 14 procent. Spolu s hybridy ale kategorie bateriových vozů zaznamenala meziroční růst o dvě procenta. Prodej aut se spalovacím motorem klesl o 6,5 procenta. Rostly prodeje čínských automobilek. Vyplývá to ze čtvrtletní analýzy poradenské firmy PwC.Tržní podíl čínské produkce na prodejích elektroaut v Evropě vzrostl především kvůli státem dotovaným nízkým cenám ze tří procent v roce 2020 na loňských 22 procent. "Celosvětově podíl elektrifikovaných vozů na prodejích zejména díky hybridům dynamicky narůstá. Zesiluje nicméně také vliv čínských automobilek na evropský autoprůmysl. Reakce EU v podobě zavádění dodatečných cel přichází z pohledu evropských automobilek pozdě, navíc čínské firmy jsou připraveny přesunout výrobu do Evropy a vyšším clům se tak vyhnou,“ uvedl partner PwC a expert na automobilový průmysl Pavel Štefek.

Do roku 2030 by měly podle prognózy PwC čínské automobilky v Evropě vyrábět minimálně 700 000 elektrických a hybridních aut, což představuje zhruba pět procent produkce v regionu. Kromě již oznámených továren v Polsku, Španělsku či Maďarsku chtějí podle Štefka do Evropy minimálně další čtyři čínské automobilky, které zvažují továrny v Itálii, Belgii, ale i v České republice.

Český trh v prodejích elektroaut stále výrazně zaostává, zájem brzdí vyšší cena, nevýrazná podpora ze strany státu i nedostatečná nabíjecí síť mimo velká města a hlavní dálniční tahy. Letos se v ČR v prvním pololetí prodalo téměř 5000 čistě elektrických aut. Meziročně představuje růst o 44 procent, na celkových prodejích ale stále tvoří elektroauta podíl pod čtyři procenta. I na českém trhu přitom lze sledovat sílící trend rostoucího zájmu o čínské elektrovozy.

Trend poklesu prodejů elektroaut v Evropě by se podle PwC mohl otočit v novém roce. "Evropské automobilky se více či méně připravují na nová přísnější klimatická opatření EU platná od příštího roku, proto budou v roce 2025 posilovat své prodeje elektroaut, aby se více zezelenaly. Ve prospěch růstu elektromobility v příštím roce bude působit technologický pokrok ve výrobě baterií a pokračující tlak na dekarbonizaci firem rozšířením povinností nefinančního reportingu, které budou firmy motivovat k obměně flotil za elektrické vozy,“ dodal Jan Brázda z PwC.

Ve světě se od začátku roku prodalo přes 17 milionů aut s hybridním nebo čistě elektrickým pohonem, což je meziroční nárůst o 22 procent. Z toho 6,8 milionu byly čistě elektrické vozy. Prodeje aut s konvenčními motory naopak klesly o desetinu. Podíl elektrifikovaných vozů na prodejích aut za dva roky stoupl z 28 na 41 procent.

Studie PwC počítá s tím, že za pět let se počet elektrických a hybridních aut ve světě více než zdvojnásobí ze současných 33 milionů na více než 67 milionů aut. Nejrychleji by přitom měl růst zájem o čistě elektrické vozy, kterých bude jezdit 32 milionů, což je nárůst o 182 procent, počty hybridů a plug-in hybridů porostou pomaleji.

