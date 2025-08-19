https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/v-eu-je-uz-pres-milion-verejnych-dobijecek-pro-elektromobily.cesko-nezaostava
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V EU je už přes milion veřejných dobíječek pro elektromobily. Česko nezaostává

19.8.2025 04:51 | PRAHA (Ekolist.cz)
Diskuse: 1
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Ivan Radic / Flickr
V červenci dosáhla Evropská unie významného milníku – počet veřejných dobíjecích bodů pro elektromobily poprvé překročil hranici jednoho milionu. Podle aktualizovaných informací portálu cistadoprava.cz, které čerpají ze zdrojových dat Evropské observatoře pro alternativní paliva jich bylo evidováno 1 005 080.
 
Přes 560 tisíc, tedy 56 % z celkového počtu, se soustředí pouze ve třech zemích: v Nizozemsku (19,7 %), Německu (18,7 %) a Francii (17,5 %). Postupné rozšiřování infrastruktury usnadňuje nejen každodenní provoz elektromobilů, ale také cestování napříč státy a delší trasy bez obav z nedostatku dobíjecích možností.

Česká republika má aktuálně v provozu 7 069 veřejných dobíjecích bodů. V absolutním počtu jí to zajišťuje 14. příčku v EU. Při přepočtu na délku silniční sítě jsme devatenáctí a při přepočtu na počet obyvatel dvacátí.

Poměr elektromobilů k dobíjecím bodům

Z hlediska dostupnosti infrastruktury je na tom ČR podobně jako unijní průměr. V celé EU připadá na jeden veřejný dobíjecí bod přibližně 11,5 elektromobilů (bateriového nebo plug-in hybridního), v Česku je to 11,1. U bateriových elektromobilů (BEV) činí tento poměr 7,0 BEV/VDB (v EU 7,1), u plug-in hybridů (PHEV) 4,1 PHEV/VDB (v EU 4,4). Podobné hodnoty vykazují například Polsko, Švédsko či Rakousko. U PHEV se Česko blíží státům jako Estonsko, Litva nebo Chorvatsko.

Celkový ukazatel pro všechna elektrická vozidla (EV) je u nás jen o 3 % nižší než unijní průměr, což potvrzuje, že z hlediska poměru počtu vozidel k infrastruktuře ČR nezaostává. Rostoucí počet elektromobilů však znamená, že síť bude nutné dále rozšiřovat, aby se tento poměr v budoucnu nezhoršoval.

Rychlé a velmi rychlé nabíjení má u nás větší podíl

Ze 7 069 dobíjecích bodů v ČR tvoří 4 921 běžné AC stanice (69,6 %), 1 410 výkonné DC stanice do 149 kW (19,9 %) a 738 velmi výkonné UFDC nad 150 kW (10,4 %). V EU je struktura odlišná: 82,9 % AC, 7,0 % DC a 10,1 % UFDC.

U nás je tedy menší podíl běžných stanic, zato více rychlých a velmi rychlých dobíjecích bodů. Síť je tak více orientovaná na zkrácení doby dobíjení a podporu dálkových cest, ale méně na levnější a pomalejší nabíjení, vhodné například pro noční stání.

„V České republice je aktuálně provozováno 49 tisíc osobních bateriových elektromobilů. Rostoucí zájem zákazníků – jak při nákupu nových vozidel, tak na trhu ojetin – se logicky promítá i do vyšší poptávky po veřejném dobíjení. Dynamický růst registrací elektromobilů v posledních dvou letech navíc způsobil, že se poměr vozidel k infrastruktuře zvýšil téměř na úroveň unijního průměru. Je však důležité připomenout, že na rozdíl od tankování konvenčních vozidel je veřejná dobíjecí infrastruktura využívána spíše jako doplňková možnost, což potvrzují i závěry našeho letošního průzkumu,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.

Podle údajů nahlášených Ministerstvu průmyslu a obchodu mezi největší provozovatele v ČR patří ČEZ (30,8 %), Pražská energetika (24,6 %) a E.ON Drive (11,6 %). Tyto společnosti deklarují, že na svých stanicích dodávají elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů. Z dalších významnějších provozovatelů lze uvést Innogy Energo (6,7 %), ŠKO-ENERGO (4,8 %), Lidl (2,7 %), Teplárny Brno (2,6 %), ELEKTRO-PROJEKCE (1,6 %), Tesla (1,5 %) a MOL (1,2 %).

Pro investory a provozovatele je k dispozici webová aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR, která pomáhá s výběrem vhodných lokalit. K plnění požadavků evropského nařízení AFIR (Nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva) na síti TEN-T slouží specializovaná mapa. Oba nástroje jsou zdarma a veřejně dostupné na portálu cistadoprava.cz.

reklama
 
Centrum dopravního výzkumu
tisknout poslat
Dále čtěte |
dobijeni_elektromobilu Foto: Sopotnicki Shutterstock Itálie schválila nové opatření na podporu prodeje elektromobilů Elektromobil Škoda Enyaq iV Foto: Depositphotos Češi od začátku roku koupili 7980 elektromobilů, nejčastěji značky Škoda Elektromobilita Foto: jc_cards Piqsels Lidé dovezli za půl roku do Česka víc elektromobilů než za celý rok 2024

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

19.8.2025 07:02
o, stres
Odpovědět

Nejčtenější články

Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, převážně bez filtrace

Diskuse: 10

Dobrovolníci v milovické rezervaci vytrhávali invazní celíky kanadské

Diskuse: 12

Jaroslav Kolařík: Veteranizace stromů: definice, význam a kontroverze

Diskuse: 9

Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů

Diskuse: 72

Vlčice odchycená u Srní je zpátky u své smečky, ve výběhu se našla lebka vlka

Diskuse: 22

Krkonoše mají Královnu hor, mariánský sloup tohoto jména je u Erlebachovy boudy

Diskuse: 18

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 34
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist