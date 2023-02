Hrabošů na Moravě je mnoho, sedláci mají povoleno zvýšit dávky jedu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Kvůli extrémnímu rozšíření hrabošů na jižní Moravě, ve Zlínském a Olomouckém kraji mohou sedláci ode včerejška pokládat do nor vyšší než běžně povolené množství jedu. Povolil jim to Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ), napsala jeho mluvčí Ivana Kršková. Hrabošům přála teplá zima a současné teplé počasí je vylákalo ven z nor a lokálně likvidují ozimé porosty. V polích jsou vidět větší či menší plochy, kde porosty úplně zlikvidovali. Opatření je platné do 21. června letošního roku.

Jedy k hubení hrabošů se nazývají rodenticidy a zemědělci je nesmí aplikovat plošně, ale musí je klást do nor. Povoleny jsou dva přípravky, a to Stutox II a Ratron GW v množství deseti kilogramů na hektar. Největší rozšíření hrabošů eviduje ÚKZUZ na jižní Moravě, kde je na hektaru 1874 aktivních vchodů do nor, v Olomouckém kraji je to 1379 a ve Zlínském 1234.

Vzhledem k tomu, že hraboš se bude na jaře dále množit, dají se předpokládat značné škody na úrodě, které budou nadále stoupat. Naposledy působili hraboši extrémní škody v létě 2019, také nejvíce na jižní Moravě. Kromě úrody obilí okusovali i mladé ovocné stromky a někteří ovocnáři tak přišli o část sadů. Před čtyřmi lety vzbudilo chemické hubení hrabošů velký, převážně negativní ohlas mezi laickou veřejností, proti chemickému hubení se stavěli například někteří ornitologové. Zemědělci tehdy požadovali výjimku, aby mohli jed rozhazovat na polích plošně, a přeli se se zástupci ministerstva životního prostředí i přímo v terénu. Od té doby se hraboši nijak zvlášť nepřemnožili, až nyní.

Zemědělec musí nahlásit aplikaci jedu nejpozději tři dny před zahájením a ÚKZUZ může kontrolovat dodržování nařízení.

