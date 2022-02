Hubáčková: Dohoda o Turówu není v rozporu s českým ani evropským právem

Foto | Veronika Rose / Vlada.cz Dohodu ve čtvrtek podepsali český premiér Petr Fiala (ODS) a jeho polský protějšek Mateusz Morawiecki.

Mezivládní dohoda o řešení vlivu těžební činnosti v polském hnědouhelném dole Turów není v rozporu s českým ani evropským právem. V reakci na kritiku některých odpůrců dohody to ČTK napsala ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL). Dohodu ve čtvrtek podepsali český premiér Petr Fiala (ODS) a jeho polský protějšek Mateusz Morawiecki. Podle organizace Greenpeace a expertní organizace Frank Bold ale smlouva dostatečně nezaručuje ochranu českého příhraničí, čímž odporuje českým i unijním zákonům.

"V žádném případě dohoda není v rozporu s českým nebo evropským právem, to je absurdní pohled. Jedná o smlouvu mezivládní, u ní nelze jít nad rámec platných zákonů ani České republiky, ani Polska. Smlouva je koncipována tak, aby respektovala zákony obou států," uvedla Hubáčková.

Ministryně smlouvu označila za úspěch, který znamená lepší budoucnost pro české obce v blízkosti polského dolu. "Podepsaná dohoda nám přináší peníze na vodovody, podzemní bariéru proti odtoku podzemních vod, zelený val proti prachu i hluku, to vše s právní zárukou," poznamenala ministryně. Jako zásadní přínos pak zmínila to, že těžební práce se podle smlouvy nebudou přibližovat českým hranicím a důl nebude zahlubován do doby, než budou vybudována ochranná opatření minimalizující negativní vlivy těžby.

"Díky dohodě budeme mít v ruce to, o čem se nám ani nesnilo – transparentní monitoring – tedy přístup ke všem relevantním datům mapujícím vlivy těžební činnosti. Takže bude moci daleko dříve a lépe reagovat na možný blížící se problém. ČR tak má nyní v ruce mechanismy i možnosti, jak kontrolovat činnosti v dole Turów," míní ministryně.

Greenpeace a Frank Bold ve čtvrtek zopakovaly, že budovaná podzemní bariéra je nedostatečná a její budoucí dostavba či prodloužení by trvaly příliš dlouho na to, aby ochránily zásoby vody na českém území. Premiér Fiala ve čtvrtek uvedl, že smlouva garantuje, že stěna bude funkční a pokud ne, tak smlouva umožňuje zastavení těžby.

Zástupci Česka a Polska se dohodly na náhradě 45 milionů eur (zhruba 1,09 miliardy korun) za škody způsobené těžbou v dole. Jde o kompromis, protože Česko původně požadovalo až 50 milionů eur a Polsko nabízelo 40 milionů eur.

Polská ministryně klimatu a životního prostředí Anna Moskwová pak ve čtvrtek uvedla, že Polsko po podpisu dohody převedlo finanční náhradu za škody způsobené těžbou v dole Turów. Češi podle ní už dostali i potvrzení o převodu peněz.

Česko se kvůli Turówu loni v únoru obrátilo na Soudní dvůr Evropské unie poté, co polské úřady schválily prodloužení těžby v dole do roku 2026. Podle české vlády se tak stalo bez dostatečného posouzení vlivu dalších prací na životní prostředí, což je i názor Evropské komise. Varšava veškeré námitky Prahy i Bruselu k povolovacímu řízení odmítala. Fiala ve čtvrtek uvedl, že Česko stáhne žalobu u unijního soudu poté, co obdrží od Polska domluvené peníze. Premiér sdělil, že by to pak mělo být v řádu hodin, nejpozději dnů.

