iDNES: Policie vyšetřuje tvrzení muže o pokousání vlkem jako poplašnou zprávu

Policie vyšetřuje údajné pokousání člověka vlkem v Krušných horách jako šíření poplašné zprávy. Severu iDNES.cz to dnes potvrdila mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. Událost se údajně stala druhý březnový víkend nedaleko Hory sv. Šebestiána na Chomutovsku. V příspěvku na sociálních sítích stálo, že muž před vlkem chránil svého psa, divoké zvíře ho poté pokousalo.

"Po vyhodnocení dosud získaných informací zahájili policisté úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy," řekla serveru Glogovská. V případu podle ní dosud nebyl nikdo obviněn. "Více informací s ohledem na probíhající prověřování v tuto chvíli sdělit nemůžeme," dodala mluvčí.

V příspěvku se mimo jiné psalo, že se útočící vlk oddělil od pětičlenné smečky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) během šetření v terénu nicméně nenarazila na nic, co by přítomnost smečky vlků potvrzovalo. Zoolog AOPK ČR zkontroloval území, kde se údajně incident odehrál. Prohlížel zejména plochy, kde by mohly být zjištěny pobytové znaky, včetně navazujících lesních pozemků. Podél nich byla směrem k loukám téměř souvislá sněhová pokrývka.

"Žádné pobytové znaky vlka obecného - tedy stopy, trus či zbytky kořisti - se však najít nepodařilo. Vidět nebyly ani stopy člověka s malým psem," stojí v prohlášení AOPK ČR. Zoolog narazil pouze na stopy velkého psa v okolí obce Nová Ves.

