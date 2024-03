IEA: Emise metanu z produkce fosilních paliv se zvýšily, je možné jim předejít

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Celosvětové emise metanu, který je významným skleníkovým plynem, z produkce fosilních paliv se loni mírně zvýšily. Ukazují to údaje, které zveřejnila Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Velké části těchto emisí přitom bylo možné předejít, dodala agentura, která očekává v příštích letech pokles množství vypouštěného metanu kvůli klimatickým závazkům.

Podle nových údajů IEA produkce a využití fosilních paliv způsobily v loňském roce vypuštění zhruba 120 milionů tun metanu do ovzduší, což byl mírný nárůst ve srovnání s rokem 2022. Na bioenergetické zdroje připadá dalších deset milionů tun emisí metanu. Podle IEA je množství emisí stále příliš vysoké na splnění závazku zamezit oteplení planety o více než 1,5 stupně ve srovnání s předprůmyslovou érou.

"Snížení emisí metanu z produkce fosilních paliv o 75 procent během této dekády je zásadní pro zastavení oteplování planety na nebezpečnou úroveň," uvedl šéf IEA Fatih Birol. Podle jeho agentury bylo možné předejít 40 procentům emisí metanu z paliv, jako jsou ropa, plyn či uhlí, bez dodatečných nákladů. Náklady na snížení emisí metanu o 75 procent do roku 2030 IEA odhaduje na 170 miliard dolarů (3,9 bilionu korun), což je méně než pět procent příjmů odvětví fosilních paliv v roce 2023.

Pokud by státy a firmy dodržely již přijaté závazky, tak by snížily emise metanu do roku 2030 o polovinu. IEA očekává, že se od letošního roku zvýší snahy na snížení emisí tohoto plynu z fosilního sektoru.

Na metan podle odhadů připadá zhruba 30 procent nárůstu teplot spojeného s lidskými aktivitami. Zhruba 60 procent emisí metanu je způsobeno lidskými činnostmi. Největším lidským zdrojem emisí je zemědělství, následují fosilní paliva.

