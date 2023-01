IEA: Odvětví technologií pro čisté energie čeká do konce desetiletí výrazný růst

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Zpráva se zabývá výrobou technologií pro obnovitelné zdroje, včetně větrných turbín, tepelných čerpadel, baterií pro elektromobily, solárních panelů a elektrolyzérů na vodík.

Odvětví technologií pro výrobu takzvané čisté energie čeká do konce desetiletí výrazný růst a vzniknou v něm miliony pracovních míst. Ve zprávě nazvané Energy Technology Perspectives 2023 to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Globální trh s důležitými masově vyráběnými technologiemi pro čistou energii bude mít podle ní do roku 2030 hodnotu zhruba 650 miliard USD (14,5 bilionu Kč) ročně, což je proti dnešku více než trojnásobek.

Počet pracovních míst v odvětví produkce čisté energie by se měl do roku 2030 více než zdvojnásobit na téměř 14 milionů ze současných šesti milionů. Další rychlý růst odvětví a zaměstnanosti se očekává i v následujících desetiletích.

IEA ale také upozornila na rizika spojená s dodavatelskými řetězci, což je dlouhodobý problém, který v posledních letech vyhrotilo zvýšené geopolitické napětí a pandemie nemoci covid-19. Zpráva upozorňuje na případnou rizikovou koncentraci dodavatelských řetězců, a to jak u výroby technologií, tak u dodávek materiálu a surovin, na kterých je odvětví čisté energie závislé.

Zpráva ukazuje, že Čína dominuje jak výrobě, tak obchodu s většinou technologií pro čisté energie. U masově vyráběné technologie, jako jsou baterie, solární panely, větrníky, tepelná čerpadla a elektrolyzéry, mají tři největší producentské země na výrobní kapacitě každé technologie podíl nejméně 70 procent. Z toho Čína v každé z nich dominuje.

Také velká část těžby hlavních nerostných surovin je soustředěna v malém počtu zemí. Například Kongo se na celosvětové produkci kobaltu podílí více než 70 procenty. Na světové produkci lithia se pak více než 90 procenty podílejí pouhé tři země - Austrálie, Chile a Čína.

Výkonný ředitel IEA Fatih Birol uvedl, že planetě by u čistých technologií prospěla větší diverzifikace dodavatelských řetězců. "Jak jsme viděli v případě závislosti Evropy na ruském plynu, když jste příliš závislí na jedné firmě, jedné zemi nebo jedné obchodní cestě, riskujete, že v případě narušení zaplatíte vysokou cenu," dodal Birol.

