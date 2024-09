IEA: Ztrojnásobení kapacity obnovitelných zdrojů do roku 2030 je dosažitelné

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Cíl ztrojnásobit kapacitu obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 a snížit spotřebu fosilních paliv je dosažitelný. Bude ale vyžadovat velký tlak na odstranění překážek, jako je vydávání povolení a připojení k síti. Ve své zprávě to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).Téměř 200 zemí se na loňském klimatickém summitu COP 28 v Dubaji dohodlo na dosažení nulových čistých emisí v energetice do roku 2050 a zavázalo se ztrojnásobit kapacitu obnovitelných zdrojů energie, jako je větrná a solární. Větší kapacita obnovitelných zdrojů ale sama o sobě nesníží spotřebu fosilních paliv a náklady pro spotřebitele, uvedla agentura.

Pro plné využití výhod ze splnění cíle však státy musejí společně usilovat do roku 2030 rovněž o vybudování a modernizaci 25 milionů kilometrů elektrických sítí. Svět bude také potřebovat kapacitu pro skladování energie v objemu 1500 gigawattů (GW). Z toho 1200 GW musí pocházet z bateriových úložišť, což je patnáctinásobný nárůst proti dnešní úrovni.

Země se také na summitu zavázaly zdvojnásobit opatření v oblasti energetické účinnosti, která by pomohla omezit spotřebu energie. Tento cíl ale bude vyžadovat, aby vlády učinily z účinnosti větší politickou prioritu.

Emise z globálního energetického sektoru byly loni rekordní. Ztrojnásobení kapacity obnovitelných zdrojů energie a zdvojnásobení opatření v oblasti energetické účinnosti s cílem snížit spotřebu energie by mohly do konce desetiletí snížit celosvětové emise skleníkových plynů o deset miliard tun ve srovnání s tím, co se jinak očekává, uvádí zpráva.

reklama