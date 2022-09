Iniciativa představila návrh systému plošného zálohování nápojových obalů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Plán, jak by mohlo fungovat plošné zálohování nápojových PET lahví a plechovek v Česku dnes v Praze představila Iniciativa pro zálohování. Systém by zahrnoval téměř 11 000 sběrných míst a obaly v objemu od 0,1 do tří litrů. Výše zálohy by zřejmě byla tři až pět korun. Iniciativa se snaží prosadit samostatný zákon, který by povinné zálohování zavedl. O tématu jedná s ministerstvem životního prostředí (MŽP).

Podle iniciativy je plošné zálohování nápojových obalů nutné pro splnění unijních recyklačních cílů, kdy by do roku 2029 mělo být v každém členském státě dosaženo 90procentní míry zpětného sběru PET lahví k recyklaci. Tvrdí, že nynější systém třídění nestačí. Podle iniciativy také ve státech, kde plošné zálohování zavedly, kleslo množství pohozených obalů v přírodě, neboť lidé mají finanční motivaci je vracet.

Kristýna Havligerová za iniciativu řekla, že navržený systém počítá se zálohováním obalů, v nichž se prodává nealko a nápoje s obsahem alkoholu do 15 procent. "Zásada je pak cirkularita, chceme opravdu dosáhnout zásady 'z lahve do lahve' z 'plechovky do plechovky'. A proto je potřeba, aby ten materiál vlastnil správce. Výrobci budou mít opci na odkup materiálu, s podmínkou, že z toho opět vznikne lahev nebo plechovka. Materiál, který neodkoupí, správce bude dále prodávat, opět s cílem, že bude zachována recyklace," popsala Havligerová.

Systém by podle iniciativy nevyžadoval veřejné finance. Zodpovědnost by šla na výrobce a dovozce nápojových obalů a správcovská společnost by měla na starost svoz, zpracování a zajištění recyklace sebraných obalů. Na dotaz ohledně nákladů na systém, Havligerová ČTK řekla, že zatím není možné přesně vyčíslit a návrh se bude ještě ladit. Současnou verzi pak podle Havligerové iniciativa už zaslala MŽP.

Podle Havligerové systém nyní "cílí" na 11.000 míst se sběrnými automaty. Do sběrné sítě by patřily i obchody nad 50 metrů čtverečních, menší by se mohly zapojit dobrovolně. Správce by pak měl obchodníkům kompenzovat přímé dodatečné náklady. K záloze Havligerová řekla, že se sice počítá s třemi až pěti korunami, částka se však může měnit.

Podotkla, že vrácená láhev či plechovka by mohla být zmáčknutá, ale musí přípomínat původní tvar a mít dostupný identifikátor. "Výrobci nápojů jsou připraveni. Ale abychom dosáhli cílům Evropské unie pro rok 2025 (kdy má být zajištěna 77procentí míra sběru PET lahví, pozn. redakce) potřebujeme politické rozhodnutí," dodala Havligerová.

Spor o možné zálohování PET lahví se v Česku vede několik let. Balík odpadových zákonů, který začal platit předloni, ponechal zálohování dobrovolné. Stejně tak novela, kterou v srpnu podepsal prezident Miloš Zeman.

Kritici povinného zálohování upozorňují na to, že by zálohované plastové lahve musely být před dalším použitím přetavené na nové stejně jako nyní lahve ze sběrných kontejnerů.

