Inspektoři objevili v Moravském Berouně feny chované v nevhodných podmínkách

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) objevili při kontrole bytového domu v Moravském Berouně na Olomoucku dvě feny chované v nevhodných podmínkách. Městský úřad ve Šternberku rozhodl o odebrání psů a jejich umístění do předběžné náhradní péče v útulku, sdělil mluvčí SVS Petr Vorlíček. Chovatelům, kteří týrají zvířata, hrozí v Česku až milionová pokuta a také několikaletý zákaz chovu.

Fenky patřily dvěma chovatelům. "Kontrolou bylo zjištěno, že chovatelé bez nutnosti omezovali volnost pohybu zvířat. Chovali je v naprosto nevhodných podmínkách a nezabezpečili tak přiměřené podmínky pro zachování jejich fyziologických funkcí a zajištění jejich biologických potřeb. Feny nebyly očkovány proti vzteklině, ani označeny čipem," uvedl Vorlíček.

Dvouletá fena zřejmě plemene stafordšírský teriér byla uvázaná u železné branky na zahradě bez možnosti suchého a pohodlného místa chráněného před deštěm či přímým sluncem. Na dvoře byla v nevyhovujících podmínkách chována ještě jedna fena. "Údajně z důvodů opakovaných útěků ji majitel trvale choval na půdě domu, kde se nacházelo velké množství nebezpečných předmětů, o něž se mohla zranit. Vzhledem k prostředí, v němž byla fena chována, byla evidentně vystresovaná a nesocializovaná," řekl Vorlíček.

Veterinární inspektoři zkontrolovali chov ve starém bytovém domě se zahradou v Moravském Berouně poté, co obdrželi několik podnětů. "Ty upozorňovaly na údajný prodej neočipovaných, nemocných štěňat přes inzerát. Jejich předávání novým majitelům mělo v některých případech probíhat na veřejných místech, což zákon také zakazuje," uvedl Vorlíček.

Veterinární inspektoři přivolali na místo zástupce odboru životního prostředí šternberské radnice, který rozhodl o předběžné náhradní péči o fenky. "Psi byli nejdříve umístěni do odchytových kotců městské policie z Moravského Berouna a následně do smluvního útulku ve Slezských Pavlovicích. Zde jim bude zajištěna odpovídající péče," uvedl Vorlíček.

Lidé by při nákupu psa měli podle Vorlíčka postupovat obezřetně. "Psy by rozhodně neměli kupovat na základě anonymních inzerátů, ale jen od prověřených chovatelů. Před nákupem by měli navštívit místo chovu, chtít vidět matku štěňat. Měli by také trvat na písemné smlouvě o koupi a dalších dokladech, například o vakcinaci," upozornil Vorlíček. SVS na svém webu zveřejnila rady pro chovatele při nákupu zvířat.

