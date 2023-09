Itálie po protestech odložila regionální plán na omezení starších naftových aut

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Paolo Bona / Shutterstock.com

Italská vláda po protestech motoristů o rok odložila plán severozápadního regionu Piemont na omezení provozu starších naftových automobilů. Plán počítá se zákazem starších naftových vozů ve městech v denních hodinách během pracovního týdne, napsala agentura Reuters. Podle listu Corriere della Sera by se opatření dotklo více než 600 000 automobilů.

Zákaz se měl týkat naftových aut s emisní normou Euro 5 nebo starší a měst, která mají více než 10 000 obyvatel. Měl začít platit již 15. září, italský ministr životního prostředí Gilberto Pichetto Fratin včera nicméně oznámil, že opatření bude moci vstoupit v platnost až začátkem října příštího roku. Dodal, že bude platit pouze pro města, která mají přes 30.000 obyvatel. "Vláda intervenovala, aby odvrátila sociální a ekonomickou krizi rodin a podniků," prohlásil ministr.

Piemont, jehož metropolí je Turín, patří mezi nejznečištěnější oblasti v Evropě. Tamní samosprávu k plánu na omezení provozu starších naftových automobilů zčásti přiměl tlak ze strany Evropské unie, píše Reuters. Pichetto Fratin uvedl, že vláda nařídila revizi regionálních plánů pro snižování znečištění, během které bude plánované omezení provozu starších naftových automobilů dočasně pozastaveno. Dodal, že tento postup je v souladu s pravidly EU.

Podle agentury Reuters je odklad omezení dalším příkladem obezřetného přístupu pravicové vlády premiérky Giorgii Meloniové k ekologické regulaci. Itálie stejně jako Česko patří mezi členské státy EU, které se staví proti navrhované podobě emisní normy Euro 7.

Český ministr dopravy Martin Kupka se při úterním jednání s německým kolegou Volkerem Wissingem a následném setkání se zástupci evropského automobilového sektoru v Mnichově shodl na nezbytnosti prodloužit zaváděcí lhůty připravované emisní normy Euro 7. Kupka českým novinářům v Mnichově řekl, že důležité je zachovat současné limity emisí výfukových plynů na úrovni stávající normy Euro 6. "To je důležité, aby to neohrozilo konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a také segment nejmenších vozidel, protože promítnutí požadavků do ceny by mohlo znamenat výrazné zdražení a vůbec ohrožení výroby malých vozidel," prohlásil.

Evropské automobilky se navrhované emisní normě brání, je podle nich příliš nákladná, uspěchaná a zbytečná. Byly by s ní podle nich spojené velké výdaje a tyto vynaložené peníze by mohly chybět při chystaném přechodu na výrobu elektromobilů. Evropská komise tvrdí, že přísná pravidla jsou potřeba ke snížení škodlivých emisí a také kvůli tomu, aby se neopakoval skandál kolem falšování testů emisí, kterému čelila automobilka Volkswagen.

