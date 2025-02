Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Japonsko oznámilo nové cíle pro redukci emisí skleníkových plynů. Uvedla to dnes agentura AFP. Podle ní chce Japonsko snížit do roku 2035 emise o 60 procent ve srovnání s rokem 2013. Předchozí cíl počítal s poklesem o 43 procent do roku 2030. Uhlíkové neutrality chce Japonsko, které je pátým největším světovým znečišťovatelem, dosáhnout v roce 2050.Do konce roku 2040 chce pak Japonsko snížit své emise ve srovnání s rokem 2013 o 73 procent. Podle předchozích dokumentů Japonsko vypouštělo v roce 2013 zhruba 1,4 miliardy tun oxidu uhličitého.

"Tyto ambiciózní cíle jsou v souladu s celosvětovým cílem," uvedlo ministerstvo životního prostředí. Japonsko se spolu s dalšími zeměmi v pařížské dohodě z roku 2015 zavázalo k tomu, že oteplení nepřekoná do konce století dva stupně ve srovnání s předprůmyslovou érou. Podle dohody se země budou se snažit udržet růst teploty pod 1,5 stupně.

Cíl na redukci emisí kritizují japonští ekologové. "Vědci upozornili. že Japonsko by mělo snížit emise o 81 procent do roku 2035, aby přispělo k dosažení cíle 1,5 stupně," řekl představitel ekologické organizace 350.org Masajoši Ijoda. Podle něj vláda podlehla tlakům průmyslového odvětví, které si nepřeje rychlejší odklon od používání fosilních paliv.

Japonsko bylo pátou světovou zemí s nejvyššími emisemi skleníkových plynů, uvedla v dubnu agentura Reuters. V období 2022/2023 Japonsko vypustilo zhruba 1,14 miliardy tun CO2, což bylo zhruba o pětinu méně než v roce 2013.

Nové cíle jsou obsažené v dokumentu, který Japonsko zašle OSN. Dokument specifikuje, jakým způsobem míní daná země přispět k dosažení závazku obsaženého v pařížské dohodě z roku 2015. Aktualizované národní plány země měly zaslat OSN do 10. únoru. Podle agentury AFP tak učinila výrazná menšina států.

Japonsko chce dosáhnout výrazného snížení emisí skleníkových plynů například změnami v energetickém mixu, ve kterém by měly v příštích letech převažovat obnovitelné zdroje a jaderné elektrárny. V současnosti výrobu většiny energie zajišťují uhelné elektrárny a zdroje.

