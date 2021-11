Jeruzalém vybudoval park pro vymírající gazely, stádo se rozrostlo ze tří na 80

Na území Jeruzaléma žily v roce 2015 už jen tři gazely. Jejich původní stádo zdecimovali volně pobíhající psi, šakali a stavba obchvatu, která tyto sudokopytníky odřízla od pastvin mimo město. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) řadí tato zvířata v blízkovýchodním regionu k ohroženým, napsala agentura AFP.

Město se ale nerozhodlo zbylé jedince odvézt do odlehlejších míst, ale zřídilo se Společností na ochranu přírody (SPN) park ve svém katastru. Je v jeho západní části a obklopený je hustou zástavbou. Rozkládá se na území 25 hektarů a z jedné strany ho lemují pozemky určené k výstavbě tramvajové tratě.

Vzhledem k příliš malému počtu původních zvířat přivezla do parku SPN deset dalších. Stádo se postupně rozrostlo na dnešních 80 jedinců.

