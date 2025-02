Jeskyně v Moravském krasu loni znovu navštívilo přes 300 000 lidí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pět běžně přístupných jeskyní v Moravském krasu loni navštívilo bezmála 335 000 lidí, o rok dříve to bylo 343 000. Návštěvnost se tak po covidových letech stále drží nad 300 000 lidí. ČTK to řekl mluvčí Správy jeskyní ČR Pavel Gejdoš. Ve dvou covidových letech 2020 a 2021 návštěvnost jeskyní klesla zhruba na 210 000 lidí. V letech před tím ale dosahovala i 370 000.Tradičně nejvíce návštěvníky loni lákaly Punkevní jeskyně, dorazilo jich přes 207 000. Byli z různých koutů světa, ale nejvíce, asi 45 000, bylo Poláků. Jeskyně lákala i návštěvníky ze Slovenska, kterých dorazilo zhruba 12 000. Jeskyni si prohlédli ale i návštěvníci z exotičtějších zemí, například z Venezuely, Barmy, Zimbabwe, Jordánska, Kolumbie či z Islandu. Sloupsko-šošůvské jeskyně navštívilo asi 38 000 lidí, Kateřinskou jeskyni 36 000, Balcarku 32 000 a Výpustek 21 000 lidí.

V Punkevních jeskyních se lidé plaví v člunech po říčce Punkvě, jsou propojeny se dnem propasti Macocha. Kateřinská jeskyně nabízí k prohlídce největší přírodní podzemní sál v ČR, Balcarka zase bohatou krápníkovou výzdobu. Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou zajímavé spletitým systémem chodeb a podzemními propastmi, Výpustek láká i na někdejší utajovaný protiatomový kryt československé armády.

Do některých jeskyní se zájemci mohou vydat i v zimě, vždy od úterý do neděle. Kromě nejznámějších Punkevních jeskyní jsou otevřeny i Sloupsko-šošůvské, které v zimě nabízejí netradiční prohlídky s baterkami. "Návštěvníci se podívají i do tří atraktivních míst, které při klasické sezonní trase zpřístupněny nejsou – do Kaple, Sklípku a na takzvané Průsvitné krápníky," doplnil Gejdoš. Otevřený je i Výpustek u Křtin.

V ČR je 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti. Pětice jeskyní Moravského krasu se podílí na celkové návštěvnosti asi polovinou. V krasu je přes 1100 jeskyní. Kromě pěti běžně přístupných lidé mohou po dohodě navštívit i několik dalších neupravených jeskyní.

