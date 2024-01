Ještě letos omezíme volně dostupné petardy a pyrotechniku, říká Hladík

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Skitterphoto / Skitterphoto / Pixabay Ilustrační foto.

Ministr životního prostředí Petr Hladík dnes na snídani s novináři mimo jiné oznámil záměr omezit volně dostupné petardy a pyrotechniku. Jakou formu má regulace mít ale ještě není jasné.Petr Hladík zmínil, že v letních měsících bylo v Národním parku České Švýcarsko několik malých požárů, které souvisely s používáním pyrotechniky.

„V jednom konkrétním případě máme zdokumentováno, že do Česka přijel cizinec, aby si v Hřensku koupil pyrotechniku, kterou pak v Národním parku České Švýcarsko odpaloval,“ popisuje ministr Hladík.

Podle jeho slov má Německo a Polsko, a nově i Slovensko výrazně přísnější podmínky pro volný prodej pyrotechniky.

Podle ministra je teď na místě vést diskuzi o tom, jak pyrotechniku regulovat, jestli například omezit její prodej jen lidem s licencí, nebo zvolit jinou formu.

„Už se na to s kolegou Markem Výborným nemůžeme dívat a během letoška chceme prodej petard a pyrotechniky omezit,“ říká Petr Hladík.

Zábavní pyrotechnika nezpůsobuje problémy jen v lesích národních parků. Před jejím volným užívání varují i ochránci zvířat. Podle nich jsou zejména novoroční petardy a ohňostroje zdrojem mnoha zvířecích úrazů, které pak plní stanice pro handicapované živočichy.

Pyrotechnika je také zdrojem znečištění ovzduší a prostředí. A v neposlední řadě může být pyrotechnika také zdravotním rizikem pro samotné uživatele, zejména při nesprávné manipulaci s ní.

Některá města a obce na legislativní omezení nečekala a používání pyrotechniky omezily v rámci městských či obecních vyhlášek. Například hlavní město Praha zakázalo používat volně dostupnou pyrotechniku v památkové rezervaci, na vodních tocích, na ostrovech v těchto tocích a na pozemcích sousedících s korytem vodních toků, a to v šířce do 50 metrů od břehové čáry, v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory anebo od domovů pro osoby se zdravotním postižením, na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech a zdržích a ve vzdálenosti do 50 metrů od nich, na zvláště chráněných územích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto území, v přírodních parcích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto parků, ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost.

Zkušenosti jsou ale takové, že lidé tyto vyhlášky nedodržují a jejich vymáhání je zejména během novoročních oslav problematické.

