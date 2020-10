Ježura přežila hluboký pád na balkon svých zachránců

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Mládě ježury australské přežilo pád ze čtyřmetrové výšky ze stromu na balkon udivených majitelů. Původně se mělo stát kořistí krkavce nebo straky, ale protože se dotyční mezi sebou nepohodli, ježura se zachránila. Nyní ji převzala zoo v Sydney a bude mládě muset odchovat až do té doby, dokud nebude schopné postarat se o sebe samo, informovala agentura Reuters.

Občané Sydney, na jejichž balkoně ježura skončila, mládě přinesli do zoo Taronga. "Ztratilo se matce a říká se, že ti lidé zrovna jednoho odpoledne seděli na balkoně, když zazněl dutý zvuk a oni zjistili, že tam s nimi je ježura. Podívali se nahoru a na stromě spatřili krkavce a straku," vypráví k přírůstku své zahrady ošetřovatelka Sarah Maleová.

Ježura, která se vešla do dlaně, se zotavila ze škrábanců a klovanců a začala přibírat na váze. "Její stav se sice den ode dne lepší, ale je pořád hodně malá a v přírodě by byla závislá na matce. Několik měsíců se o ni budeme muset starat. Odchovala jsem v Taronze hodně zvířat, ale tak mladá ježura, to bude nová zkušenost," dodala Maleová.

V zoo musí ježura zůstat do té doby, než se osrstí a začnou jí růst bodliny. Co s ní bude pak, zatím zoo neví. Ježury a ptakopysci jsou jediní zástupci vejcorodých savců. Ježury dospívají až pět let a dožívají se 45 roků.

