Jihočeští vědci představili dva nové přírodní přípravky, jež chrání rostliny před škůdci

Jihočeští biologové představili tento týden na českobudějovické výstavě Hobby dva nové přírodní přípravky, které chrání rostliny před škůdci a podporují růst. Oba produkty jsou přírodní, pro pěstitele pokojových rostlin a zahrádkáře. O výrobky byl zájem. Vědci z Biologického centra Akademie věd ČR jednají i s firmami, které by mohly přípravky prodávat i vyrábět. Výstava Hobby, jejíž součástí je nově potravinový veletrh, trvá do 14. května.

Přípravky se dávají do půdy v květináčích i záhonech. Nemasil Forte využívá pro ochranu rostlin před hmyzími škůdci jejich přirozené nepřátele – parazitické hlístice. Druhý produkt, Supresil duo, obsahuje mikroskopické houby, které podle vědců prospívají rostlinám a vylepšují vlastnosti půdy. Oba přípravky lze kombinovat. Vědci je poprvé veřejně ukázali právě na výstavě. "Je to víceméně takový průzkum trhu. Už máme rozjednané i firmy, které by to buď prodávaly, nebo i vyráběly," řekl Zemek.

"Jsme překvapeni, že lidé o to mají docela velký zájem. Docela nás i překvapuje, že mají i velké znalosti o biologické ochraně rostlin. Řada lidí ví, co jsou hlístice, jak se aplikují, řada lidí pozná škůdce. U stánku tady máme skoro pořád plno," popsal ČTK zájem o nové přípravky pro rostliny Rostislav Zemek z Entomologického ústavu Akademie věd ČR. Přípravky jsou vhodné pro pěstování všech plodin včetně zeleniny, bylin a ovocných a okrasných rostlin. Přípravky vyvíjeli vědci několik let. Produkty zušlechťují půdu, zvyšují využití živin a chrání rostliny před hmyzími škůdci.

"Postupně jsme vylepšovali techniky masového množení hlístic, abychom se mohli naplno věnovat terénnímu výzkumu a aplikacím hlístic. Zároveň jsme se od účastníků našich letních kurzů biologické ochrany rostlin dozvídali, že by uvítali přípravek ve velikosti vhodné pro potřeby drobných bytových pěstitelů pokojových rostlin. Odtud už byl jen krůček k tomu vytvořit jednoduše aplikovatelný produkt," řekl Jiří Nermuť z Entomologického ústavu Akademie věd ČR.

