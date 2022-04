Jihokorejská automobilka Hyundai zahájí produkci elektromobilů v USA

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jakob Härter / Flickr Hyundai je největší automobilkou v Jižní Koreji a spolu se svou sesterskou firmou Kia Motors tvoří jednoho z deseti největších výrobců automobilů na světě.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jihokorejská automobilka Hyundai Motor zahájí produkci elektromobilů ve Spojených státech. Oznámila to firma, která má výrobní aktivity také v České republice. Hyundai hodlá americkou produkci elektromobilů spustit ve svém závodě ve státě Alabama, napsala agentura Reuters.

Automobilka uvedla, že alabamská továrna, která stojí ve městě Montgomery, investuje 300 milionů dolarů (téměř sedm miliard Kč) do výroby elektrické verze modelu Genesis GV70 a hybridní verze modelu Santa Fe.

Společnost Hyundai již začátkem února oznámila, že plánuje do roku 2030 do elektromobilů investovat 19,4 bilionu wonů (zhruba 350 miliard Kč). Cílem automobilky je do roku 2030 dosáhnout podílu na globálním trhu s elektromobily kolem sedmi procent.

Hyundai je největší automobilkou v Jižní Koreji a spolu se svou sesterskou firmou Kia Motors tvoří jednoho z deseti největších výrobců automobilů na světě. Společnost Hyundai v listopadu 2008 oficiálně zahájila sériovou výrobu osobních aut v Nošovicích na Frýdecko-Místecku, zatímco Kia spustila v prosinci 2007 sériovou výrobu osobních aut u Žiliny na Slovensku.

Nošovická továrna Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) loni zvýšila výrobu o 15 procent na 275.000 vozů, včetně elektromobilů Kona Electric. Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii.

reklama