Jindřichův Hradec vybuduje v areálu základní školy venkovní třídu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jindřichův Hradec vybuduje v areálu základní školy v Jarošovské ulici venkovní třídu. Žáci se v ní budou učit například přírodopis. Jde o první projekt podobného typu v regionu, řekli zástupci vedení města."Nejprve jsme mysleli, že by se venkovní třída využívala pouze v květnu, červnu a září. Ale potom se nám podařilo sehnat více peněz a díky tomu budou moct být hodiny ve venkovní třídě od jara do konce října," uvedl jindřichohradecký místostarosta Bohumil Komínek (Nezávislí pro Hradec). Konstrukci venkovní třídy budou tvořit dřevěné trámy, mezi nimiž budou skleněné výplně. V chladnějších měsících bude možné prostor vytápět. Škola by tak třídu nevyužívala prakticky jen v zimním období.

"Objekt by nemusel sloužit jen ke vzdělávání. V odpoledních hodinách by fungoval jako družina," uvedl Komínek. Venkovní třída bude mít půdorys přibližně 50 metrů čtverečních. Škola by prostor využívala na takzvané půlené hodiny, kdy se třída rozdělí na dvě části. "Také jsme zvažovali, komu by nová učebna sloužila. Ale vedení školy ji chce využívat pro první i druhý stupeň, to znamená, že by se tam střídalo všech 18 tříd," uvedl Komínek.

Kromě přírodopisu by venkovní třída mohla sloužit pro předměty jako hudební nebo výtvarná výchova. Výuka předmětů spojených s přírodou by ale měla podle Komínka v novém objektu dominovat. "Venkovní třída bude ve vnitrobloku školního areálu. V jejím okolí jsou stromy, keře a jiné dřeviny, což se tematicky k výuce hodí," řekl místostarosta.

reklama